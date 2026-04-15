늑구 향한 도 넘은 사랑 'AI 합성 사진 제보, 멈춰주세요' [한강로 사진관]

지난 8일 대전 중구 오월드에서 늑대 '늑구'가 사파리 울타리 밑 땅을 파서 우리 밖으로 빠져나간 사건이 발생한 가운데 8일째 오월드와 중구, 경찰, 소방 당국 등이 합동으로 수색 및 포획 작업에 나서고 있다.
수색 과정에서 생성형 인공지능(AI)을 활용한 조작 사진이 대거 유포되며 초기 대응에 혼선이 빚어진 것은 물론, 일부 언론 보도에도 영향을 미친 것으로 확인됐다.
12일 경찰과 소방당국 등에 따르면 늑구 탈출 직후 접수된 제보 사진 상당수가 실제 촬영물이 아닌 AI 합성 이미지로 추정된다. 당국에 접수된 관련 신고는 100여건에 달하지만, 상당수는 오인 신고이거나 허위 사진을 근거로 한 것으로 파악됐다.
조작된 시각자료가 확산되면서 수색 인력과 장비가 불필요하게 이동하는 등 행정력 낭비가 발생했고, 시민 불안도 증폭된 것으로 보인다.
대전시와 소방당국은 “확인되지 않은 사진과 영상 제보는 수색을 방해하고 대응을 지연시킬 수 있다”며 “허위 제보 및 AI 조작 이미지 유포를 자제해 달라”고 당부했다.
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