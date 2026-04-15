“에너지 유니콘 기업 육성”…한전기술지주, 초대 대표이사 공모

한국전력은 다음 달 4일까지 ‘한전기술지주’(가칭)의 초대 대표이사를 공모한다고 15일 밝혔다.

6월 출범을 앞둔 한전기술지주는 한전과 공공이 보유한 에너지 신기술에 민간의 혁신 역량을 결합하는 에너지 전문 기술사업화∙투자회사다.

15일 전남 나주시에서 바라본 한국전력 본사 전경. 한전 제공

김동철 한전 사장은 “2050년까지 에너지 분야에만 누적 투자액이 약 31경원(215조달러)에 달할 정도로 막대한 부가가치를 창출할 미래 핵심산업”이라면서도 “전 세계적으로 에너지 유니콘 기업이 118개나 배출되고 있지만 국내에는 아직 단 한 곳도 없는 것이 우리의 현실”이라고 지적했다.

한전기술지주는 창업부터 사업화, 투자, 해외 진출까지 기업 성장의 전 과정을 체계적으로 돕는 플랫폼이 되는 것을 목표로 한다.

김 사장은 “한전기술지주가 해외와의 격차를 극복하고 글로벌 시장을 선점하는 마중물이 되길 바란다”라고 말했다.

자세한 사항은 한전 홈페이지와 힌국기술지주회사 협회 홈페이지 공고문에서 확인할 수 있다.

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