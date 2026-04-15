조선왕릉 따라 역사·문화 체험 떠나볼까

유네스코 세계유산인 조선왕릉을 따라 역사와 지역문화를 함께 체험하는 여행 프로그램 ‘왕릉팔경’이 올해도 운영된다.



국가유산청 궁능유적본부는 30일부터 11월15일까지 총 34회에 걸쳐 조선왕릉 탐방 프로그램 ‘조선왕릉길 여행프로그램 왕릉팔경’을 운영한다고 15일 밝혔다.



올해로 6회를 맞는 이 행사는 명사와 전문 강사의 해설을 들으며 여덟 곳의 조선왕릉과 궁궐, 지역문화를 함께 둘러보는 체험형 역사 여행 프로그램이다.



올해는 특히 1600만 관객을 돌파한 영화 ‘왕과 사는 남자’로 주목받는 단종(재위 1452∼1455)의 삶을 따라가는 ‘단종의 길’이 기존 당일 코스에서 1박2일 일정으로 확대됐다. 4월과 5월, 10월 등 총 3차례 운영되는 이 코스는 창덕궁에서 출발해 청령포, 장릉, 사릉을 거쳐 종묘 영녕전에서 마무리된다. 단종과 정순왕후의 비극적이면서도 애틋한 서사를 왕릉 현장에서 입체적으로 체험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.



왕릉팔경은 모두 8개 코스로 운영된다. 태조의 길(구리 동구릉), 세종의 길(여주 영릉), 정조의 길(화성 융릉과 건릉), 대한 고종의 길(서울 의릉) 등 조선 왕실의 주요 인물을 중심으로 역사를 이야기 형식으로 풀어낸다.



올해는 처음으로 신병주 건국대 교수 등 전문가의 해설을 들을 수 있는 심화 코스 4개도 새롭게 마련됐다.



회당 참가 인원은 26명이며, 심화 코스와 단종의 길은 30명 규모로 운영된다. 상반기 4~5월 프로그램 예약은 16일 오전 11시부터 네이버 예약을 통해 신청할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지