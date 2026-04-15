“수면제 50알 먹었다” 통보 후 연락 두절…경찰∙소방 ‘25분 사투’로 생명 구했다

경찰과 소방당국이 공조로 25분 만에 수면제를 과다복용한 50대 여성의 소중한 생명을 구했다. 자택 주소로 모르는 상황에서 추적해 골든타임을 확보했다.

15일 대구소방본부에 따르면, 전날 오전 6시27분쯤 “지인인 A씨가 죽고 싶다며 수면제 50알을 먹었다고 연락해 왔다”는 다급한 신고가 접수됐다. 당시 신고자는 “A씨가 극단적 선택을 암시했으나, 정확한 집 주소는 알지 못한다”며 발을 동굴렀다.

사진=연합뉴스

자칫 인명사고로 이어질 수 있는 일분일초가 급박한 상황이었다. 소방 당국은 즉시 A씨에게 연락을 시도했으나 통화가 되지 않자, 곧바로 경찰에 공동 대응을 요청했다. 이후 경찰과 소방 구조∙구급대원들이 현장에 도착해 자택 문을 개방하고 진입했다. 약물 복용으로 의식저하 상태에 있던 환자를 신고 접수 후 25분 만에 무사히 구조할 수 있었다.

환자는 현장에서 응급처치를 받은 후 인근 병원으로 이송됐다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

소방 관계자는 “소방기관에서 파악할 수 없었던 구조대상자의 주소를 신속히 파악해 준 경찰의 협력으로 막막한 상황에서도 골든타임을 지킬 수 있었다”며 “앞으로도 경찰과의 긴밀한 공조를 통해 시민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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