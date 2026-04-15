김회천 한수원 사장, 취임 첫 해외 행보는 ‘체코’… 두코바니 원전 현장 점검

김회천 한국수력원자력 사장이 취임 후 첫 해외 일정으로 체코를 찾았다.

15일 한수원에 따르면 김 샂아은 13∼14일(현지시간) 체코에서 카렐 하블리첵 체코 산업통상부 장관 겸 제1부총리 등을 만나 두코바니 원전 건설 현장을 직접 점검했다.

14일(현지시간) 김회천 한수원 사장이 체코 두코바니 원전 건설현장을 찾았다. 한수원 제공

이번 방문은 지난해 6월 본계약 체결 후 본격화한 두코바니 원전 2기 건설사업의 성공적 완수를 위해 마련됐다. 김 사장은 첫날 체코전력공사(CEZ)와 발주사(EDU II) 경영진을 만나 사업을 성공적으로 완수하기 위한 비전과 의지 등을 피력했다.

이후 이반 베드나릭 체코 교통부 장관과 교통 인프라를 적기에 구축하기 위한 면담을 진행했다. 향후 대형 기자재 운송 등을 원활히 할 수 있도록 정부 차원의 지속적인 관심과 지원을 요청했다. 인허가 문제도 챙겼다. 그는 체코 원자력안전위원회(SUJB) 부위원장에게 “관련 법규와 기준을 철저히 준수해 인허가 절차를 성실히 이행할 것”이라고 말했다.

다음 날에는 체코 산업부 장관을 만나 사업이 계획된 일정에 따라 안정적으로 추진될 수 있게 총력을 다할 것을 강조했다. 이후 두코바니 원전이 자리한 비소치나주와 인근 남모라비아주 주지사를 만나 지역사회와 상생할 수 있는 방안을 논의했다. 마지막 일정으로 두코바니 원전 건설 현장을 찾았다. 그는 현장 직원들을 격려하며 안전과 품질을 최우선으로 철저히 사업관리에 매진할 것을 당부했다.

김 사장은 “두코바니 원전 사업은 체코의 에너지 안보와 탄소중립 실현을 위한 핵심 사업”이라며 “세계 원전 시장의 퍼스트 무버(First Mover)로서 대한민국 원전의 국제 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지