문채원, 6월 비연예인과 결혼…"가정 이룰 생각에 떨리고 설레"

사진=세계일보 자료사진, 문채원 SNS

배우 문채원이 결혼 소감을 전했다.

문채원은 15일 자신의 인스타그램을 통해 손편지를 공개하고 "다가오는 6월에 결혼을 하게 됐다"고 말했다.

이어 "데뷔 이후 지금까지 따뜻한 관심과 응원을 보내주신 분들에게 직접 소식을 전해드리고 싶었다"며 "가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설레이기도 한다"고 했다.

그러면서 "앞으로는 보다 다양한 모습으로 활동하려는 계획을 가지고 있다"며 "많이 웃고 행복한 날들이 여러분께 펼쳐지기를 기도한다"고 했다.

아울러 "따뜻한 봄날, 많이 행복하세요. 늘 감사합니다"라고 덧붙였다.

문채원의 예비 신랑은 비연예인으로, 결혼식은 가족과 가까운 친지들을 초대해 비공개로 진행할 예정이다.

한편 1986년생인 문채원은 2007년 SBS 시트콤 '달려라! 고등어'로 데뷔했다. 이후 드라마 '바람의 화원', '찬란한 유산', '공주의 남자', 영화 '최종병기 활', '명당', '하트맨' 등에 출연했다.

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