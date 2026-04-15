부산시, 5500억원 규모 2차 추경 편성… 고유가 충격 해소

부산시는 최근 2026년 기정예산(18조2124억원) 대비 3.0% 증가한 5508억원 규모의 ‘2026년 제2차 추가경정예산안’을 시의회에 제출했다고 15일 밝혔다.

이번 추경은 민생 안정과 지역경제 활력 회복 대책, 공익을 위한 재정지원 필수경비 등에 집중적으로 배분해 고유가 충격을 최소화하고, 위기를 기회로 전환하기 위한 기반 마련을 위해 편성됐다.

부산시가 민생 안정과 지역경제 활력 회복을 위해 5508억원 규모의 2026년 제2차 추경안을 시의회에 제출했다. 부산시 제공

민생 안정과 지역경제 활력 회복을 위해 4853억원을 편성했다. 고유가로 직접적인 타격을 입는 피해 분야 중 국가 지원이 미치지 못하는 사각지대를 발굴해 지원한다. 경유 의존도가 높은 화물자동차와 마을버스 업계의 경영 부담 완화를 위해 1대당 최대 30만원의 물품 구매비를 지원한다. 또 국비 지원 사각지대에 있는 연안 어선을 대상으로 유류비 인상분 일부를 보조해 어업인의 유류비 부담을 완화하고 안정적인 조업을 지원한다.

서민과 취약계층 부담을 완화하고 소비를 촉진해 민생 회복을 도모한다. 착한가격업소 이용 시민에게 동백전 이용 금액의 5% 추가 캐시백을 지원해 영세한 지역 착한가격업소 이용을 활성화하고, 물가안정을 유도한다. 유류비 인상에 따른 산단 근로자의 출·퇴근 편의를 높이고 기업 운영의 안정화를 위한 선제 대응으로 기존 57대인 산단 통근버스를 64대로 늘려 운행한다.

기업의 위기 대응과 활력 재고를 위해 업종·산업별 수요에 맞춘 맞춤형 지원을 추진한다. 중소기업 경영안전을 위해 5000억원 규모의 운전자금을 추가 확대하고, 만기도래 예정 776개 기업의 운전자금 상환 기한을 6개월 연장해 이차보전을 지원한다. 중소기업 수출 확대를 위해 300만원인 바우처 지원 한도를 500만원으로 확대하고, 신발산업의 수출 경쟁력 강화를 위해 해외 물류비 지원 한도를 현행 200만원에서 500만원으로 상향한다.

박형준 시장은 “이번 추경은 고유가 피해지원을 위한 긴급추경으로 국가지원이 미치지 못하는 사각지대 지원과 기업이 필요로 하는 맞춤형 지원책을 담았다”면서 “소중한 재원이 적기에 투입돼 고유가 피해 회복에 실질적인 도움이 될 수 있도록 신속히 집행하겠다”고 말했다.

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