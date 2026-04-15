부산시, 중동사태 장기화 대비 비상경제대책 추진

부산시가 중동전쟁으로 촉발된 글로벌 복합위기 장기화로 인한 영향이 지역 경제 전반으로 확산되는 것을 방지하기 위해 팔을 걷어붙였다. 고, 실효성 있는 대응 방안 마련에 나섰다.

부산시는 15일 시청 대회의실에서 박형준 시장 주재로 ‘제54차 비상경제대책회의’를 열고 △민생 안정 △기업 활력 △에너지 구조 전환 3대 분야 10개 중점 추진 과제, 34개 시책을 발표했다.

박형준 부산시장이 15일 시청 대회의실에서 중동사태 장기화에 따른 대책 마련을 위한 ‘비상경제대책회의’를 주재하고 있다. 부산시 제공

먼저 민생 안정 분야는 고유가 피해 지원과 물가 안정, 내수 활성화, 고용 안전망 강화를 중심으로 시민 체감도가 높은 사업을 추진한다. 고유가에 따른 피해 취약계층을 위해 경유 의존도가 높은 화물자동차·마을버스 안전 운행을 지원하고, 연안어선과 농기계 면세유 인상비 일부를 지원한다. 산업단지 근로자 통근버스 운행을 확대하고, 고유가 피해지원금 지급 등 7개 사업을 추진한다.

물가 안정을 위해 △종량제봉투 수급 안정화 △지방 공공요금 상반기 동결 △착한가격업소 이용시민 동백전 캐시백 5% 추가 지원하고, 기업 활력을 위해 △정책자금 확대와 수출입 기업 맞춤 지원 △산업별 공급망 안정화 △기업 애로 해소를 중심으로 기업 경쟁력 회복을 지원한다. 또 기업 애로 해소를 위해 위기 돌파형 전문 컨설팅 제공, 피해기업에 대한 지방세 납부기한 연장(최대 1년) 및 징수유예(최대 1년) 등 세제 지원도 병행한다.

마지막으로 에너지 구조 전환 분야는 중동발 에너지 위기를 산업 전환의 계기로 삼아 재생에너지 확대와 에너지 신산업 집중 육성한다. 신평·장림산단 에너지 자급자족 인프라 구축과 에너지 융·복합 지원사업을 확대 추진한다.

박형준 시장은 “이번 대응책은 중동 사태가 민생에 미칠 타격을 최소화하고, 지역기업의 숨통을 틔워주기 위한 단기 대책과 경제체질 개선을 위한 중장기 대책까지 함께 고려한 것”이라고 말했다.

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