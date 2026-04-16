디오에프(DOF), 터키 이스탄불서 ‘FREEDOM Air’ 런칭 세미나 개최

사진 제공=디오에프

디지털 덴탈 솔루션 기업 디오에프(DOF)가 터키 이스탄불에서 ‘DOF FREEDOM Air Launch Seminar’를 개최하고, 제품의 기술력과 임상 활용성을 소개했다고 15일 전했다.

이번 세미나는 지난 4월 12일 터키 이스탄불 Elite World Grand Istanbul에서 진행됐으며, 행사에는 터키를 비롯한 인근 국가 치과의사 100여 명이 참석해 제품과 디지털 워크플로우에 대한 높은 관심을 보였다.

세미나에서는 포토그래메트리(Photogrammetry) 기반의 정밀 스캔 기술과 All-on-X를 중심으로 한 디지털 워크플로우가 중점적으로 소개됐다. 해당 제품은 구내 스캔과 구외 스캔을 한 대로 활용할 수 있는 2-in-1 솔루션으로, 다양한 임상 환경에서 효율적으로 활용할 수 있는 점이 특징이다. 또한 145g의 가벼운 무게와 넓은 스캔 영역을 통해 사용 편의성을 높였으며, 싱글 크라운 기준 약 10μm 수준의 정밀 스캔 구현이 가능하다는 점도 함께 소개됐다.

연자로 나선 Dr. Recep Uzgur는 풀아치 보철에서의 패시브 핏(Passive Fit) 이슈를 비롯해 구강스캐너와 포토그래메트리 시스템 비교, 실제 임상 적용 사례 등을 발표했다. 이를 통해 참석자들은 디지털 인상 채득의 정확성과 효율성, 그리고 임상 현장에서의 활용 가능성을 보다 구체적으로 확인할 수 있었다.

또한 현장에서는 강연과 함께 제품을 직접 체험할 수 있는 핸즈온 프로그램도 함께 운영돼 참석자들의 이해를 높였다. 디오에프는 이번 세미나를 통해 제품의 기술 경쟁력과 글로벌 시장에서의 확장 가능성을 다시 한 번 확인하는 계기가 됐다고 설명했다.

디오에프는 앞으로도 글로벌 파트너십을 바탕으로 다양한 시장에서 디지털 덴탈 솔루션을 확대하고, 임상 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 기술과 제품을 지속적으로 선보일 계획이다.

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