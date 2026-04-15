중러, 이란전쟁 공조 재확인…시진핑 "강력 협력으로 이익수호"

미국이 이란과의 1차 종전 협상 결렬 후 호르무즈 해협을 역봉쇄하자 중국과 러시아가 전략적 공조를 재확인하며 미국을 견제하는 성격의 메시지를 내놨다.



15일 중국 관영 신화통신에 따르면 시진핑 국가주석은 이날 베이징 인민대회당에서 세르게이 라브로프 러시아 외무장관을 만났다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관(왼쪽), 시진핑 국가주석. TASS연합뉴스

시 주석은 "100년에 한 번 있을 대변국의 상황에서 중국과 러시아는 더욱 긴밀하고 강력한 전략적 협력을 통해 양국의 정당한 이익을 수호해야 한다"며 "글로벌 사우스 국가들의 단결을 유지하고 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서의 책임을 보여줘야 한다"고 말했다.



이어 "양국은 전략적 인내를 유지하고 상호 신뢰와 지지를 바탕으로 공동 발전을 도모해야 한다"며"지리적 인접성과 상호 보완적 강점을 충분히 활용해 전방위 협력을 심화하고 발전 회복력을 높여야 한다"고 강조했다.



시 주석은 또 "다자주의를 확고히 수호하고 실천하며 유엔의 권위와 활력을 회복해야 한다"며 "상하이협력기구와 브릭스 등 틀에서 긴밀히 협력해 국제질서를 보다 공정하고 합리적인 방향으로 발전시켜야 한다"고 말했다.



이에 대해 라브로프 장관은 "엄중하고 복잡한 국제정세 속에서 양국 정상 간 합의를 충실히 이행하고 고위급 교류를 유지하며 실질적 협력을 강화하기를 원한다"며 "국제 공정과 정의를 수호하고 양국 관계를 발전시켜 세계 평화와 안정에 기여하기를 희망한다"고 말했다.



라브로프 장관은 또 이날 기자회견에서 이란 전쟁을 언급한 뒤 중국을 비롯해 러시아와 협력하려는 국가들의 에너지 부족을 보완할 수 있다고 말했다고 AFP 통신이 러시아 국영매체를 인용해 보도했다.



앞서 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)은 전날 베이징에서 라브로프 장관과 회담에서 "국제정세가 격동하고 일방주의적 패권의 해악이 심화하며 글로벌 거버넌스 체계가 중대한 조정을 맞고 있다"며 "인류의 평화와 발전도 엄중한 도전에 직면해 있다"고 말했다.



이어 "양국은 국제무대에서 긴밀히 조율하고 상호 호응하면서 세계 역류 속에서도 올바른 방향이 존재하고 변동 속에서도 책임 있는 역할을 수행하고 있음을 보여주고 있다"고 주장했다.



특히 왕 부장은 중러 관계를 두고 '뜬구름이 가로막아도 두렵지 않다'(不畏浮云遮望眼·불위부운차망안)라는 표현을 인용하며 "각 분야 협력은 수많은 시련에도 굳건하다"고 강조했다.



서방의 압박에도 불구하고 양국 협력이 흔들리지 않을 것임을 시사한 발언으로 해석된다. 다만 미국을 구체적으로 거론하지는 않았다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관(왼쪽), 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임. TASS연합뉴스

왕 부장은 또 올해가 중러 전략적 협력 동반자 관계 수립 30주년이자 중러 선린우호협력조약 체결 25주년임을 언급하며 "양국 정상 간 공감대를 전면적으로 이행해 전략적 협력과 각 분야 협력을 더 높은 수준으로 발전시켜야 한다"고 말했다.



이에 대해 라브로프 장관은 "일부 국가가 러시아와 중국을 견제하기 위해 각종 '소그룹'을 꾸리려 하고 있다"며 사실상 미국 등 서방을 겨냥했다.



이어 "양국은 다자무대와 국제·지역 현안에서 긴밀한 공조를 유지하고 각국의 이익을 수호하며 국제 체제의 안전과 안정을 공동으로 유지해야 한다"고 밝혔다.



양측은 연내 정상회담 준비와 관련해 일정을 조율했으며 미·이란 충돌, 아시아·태평양 정세, 우크라이나 위기 등 공동 관심 사안에 대해서도 심도 있게 의견을 교환했다고 중국 외교부는 밝혔다.

<연합>

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