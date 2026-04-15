대구도시개발공사, ‘희망 꽃 정원’ 조성…주거 환경 개선

대구도시개발공사가 취약계층의 주거 환경 개선을 위해 팔을 걷어붙였다.

15일 공사에 따르면, 대구 상인비둘기아파트 단지 내 유휴부지에서 전날 입주민들을 위한 ‘희망 꽃 정원’ 조성 행사를 개최했다.

14일 입주민들을 위한 ‘희망 꽃 정원’ 조성 행사를 마친 뒤 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 대구도시개발공사 제공

지난해 지방자치단체와 유관기관이 체결한 업무협약의 일환으로 시작한 이 사업은 영구임대주택 거주민에게 쾌적한 쉼터를 제공하고 단지 분위기를 쇄신하기 위해 기획됐다. 올해는 지역 학계와의 협력이 돋보였다. 계명대 생태조경학과가 새롭게 참여해 정원의 전문성을 한층 높인 것이다.

공사는 행사 전 생태조경학과의 정밀 자문을 거쳐 해당 단지의 토양과 생태 환경에 최적화한 식재를 선정했다. 단순히 꽃을 심는 차원을 넘어, 지속 가능하고 건강한 ‘도심 속 생태 조경’을 완성했다는 평가가 나온다.

이날 행사는 지난해 첫선을 보였을 당시 입주민들로부터 얻은 호응에 힘입어 성사됐다. 공사 측은 주민들의 만족도가 높았던 만큼, 올해는 전문성까지 더해 더욱 완성도 높은 휴식 공간을 제공하는 데 집중했다.

정명섭 공사 사장은 “지역 대학과의 긴밀한 협력을 통해 입주민들에게 전문적인 조경 서비스와 아름다운 휴식 공간을 제공하게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 대구를 대표하는 지방공기업으로서 주거 취약계층의 삶의 질을 높이고 지역 사회와 상생하는 주거복지 사업을 지속적으로 확대하겠다”고 강조했다.

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