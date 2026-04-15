푸디스트, ‘사조푸디스트’로 사명 변경…제2의 도약 선포

식자재 유통·급식 전문기업 푸디스트가 사명을 ‘사조푸디스트’로 변경한다고 15일 밝혔다.

사조푸디스트는 지난달 30일 정기 주주총회에서 사명 변경을 의결해 지난 1일부터 새로운 기업 이미지(CI)를 공식 홈페이지와 서비스 플랫폼에 적용했다.

사조푸디스트 로고. 사조푸디스트 제공

사조푸디스트는 이번 사명 변경을 통해 사조그룹 계열사로서 정체성을 강화하고그룹의 글로벌 공급망 확보 역량과 식품 제조·유통 노하우를 결합해 사업 경쟁력을강화하겠다는 방침이다.

사조푸디스트는 2024년 사조그룹에 인수돼 지난해 매출 1조765억원을 거두며 역대 최대 실적을 달성했다.

회사 측은 계열사와의 협업을 통해 사업 시너지를 확대하고 있다고 설명했다. B2B(기업간거래) 식자재 유통 경쟁력을 강화하는 한편 온라인몰 ‘식자재왕몰’과 케어푸드(기능성 식품) 브랜드 ‘케어포유’를 중심으로 B2C(소비자용) 사업 확대에도 나설 계획이다.

사조푸디스트 관계자는 “사명 변경을 계기로 끊임없는 혁신과 품질경영을 통해 지속 가능한 성장 기반을 구축하겠다”며 “고객에게 보다 큰 가치를 제공하는 신뢰받는 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 강조했다.

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