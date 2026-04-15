신현송 "최근 환율 상당히 높은 수준…역외 거래 영향 커"

신현송 한국은행 총재 후보자는 15일 "최근 몇개월 간 (원/달러) 환율은 상당히 높은 수준으로 유지가 된 것은 사실"이라면서 "장부 외 파생상품을 통한 거래가 많아 '꼬리가 몸통을 흔드는' 현상이 나타난 것 같다"고 말했다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 뉴시스

신 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 "현재 환율이 너무 높아 걱정이 아니냐"는 진성준 더불어민주당 의원 질의에 이같이 답했다.



그는 "올해 3월과 같이 금융 제도 자체가 충격을 받아서 큰 변화가 있을 땐 국제 자본 흐름에 잡히지 않는 움직임을 통해 시장이 작동하는 면이 있다"면서 "특히 선물환 시장이 아주 중요한 것 같다"고 말했다.



그러면서 "이번 뿐 아니라 지난해 4월 미국 상호관세 부과, 2년 전 엔캐리 트레이드 청산 당시에도 장부상 자본 유출보다는 장부 외 파생 상품을 통한 거래가 많이 있는데 이번에도 한국에서의 역외차액결제선물환(NDF) 거래가 상당히 큰 몫을 한 것 같다"며 "꼬리가 몸통을 흔드는 현상도 가끔 나오는 것 같다"고 말했다.



신 후보자는 "앞으로 원화 국제화를 추진하면서 역외 원화 결제 시스템을 구축하는 이유 중 하나도 이러한 환율과 원화의 위상 관리 측면이 있다"고 덧붙였다.

<연합>

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