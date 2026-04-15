與 전북경선 패배 안호영 "'식비대납' 재감찰 때까지 단식 지속"

더불어민주당 안호영 의원은 15일 자신이 패배한 전북지사 경선 결과에 대한 재심 요구가 기각된 것과 관련, "재감찰 요구를 결코 철회하지 않고 결과가 나올 때까지 단식을 멈추지 않겠다"고 밝혔다.



닷새째 단식 중인 안 의원은 이날 국회 단식 농성장에서 기자회견을 열고 "재심 신청 기각에 아쉬움이 크지만, 절차상 다툴 방법이 없는 만큼 존중하겠다"면서도 이같이 말했다.

6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 이원택 의원에게 패배한 후 이 후보의 ''식사비 대납'' 의혹에 대한 재감찰을 요구하며 단식 농성을 벌이고 있는 안호영 의원이 15일 국회 본청 앞 농성장에서 입장 발표를 하고 있다. 연합뉴스

앞서 전북지사 경선에서 승리한 이원택 의원은 투표 직전 '제3자 식비 대납' 의혹으로 당 윤리감찰단의 감찰을 받았다.



최고위는 긴급 감찰 지시 다음 날인 지난 8일 감찰단이 '개인 혐의는 없다'고 보고하자 경선을 그대로 진행했으나 당시 최고위에서는 "이 의원이 정청래 사람이라고 봐주느냐"는 비판이 나오기도 했다.



경선에서 패배한 안 의원은 지난 11일부터 재감찰을 요구하면서 단식 중이다.



안 의원은 이날 "새로운 증거와 진술에 대한 조사가 시작될 때까지 단식을 계속할 수밖에 없다"며 "개인의 억울함을 호소하려는 것이 아니라 민주당이 국민과 당원들로부터 공정한 정당이라는 신뢰를 얻기 위한 길"이라고 말했다.



그는 "당 재심위원장이 윤리감찰단 차원에서 관련자 추가조사가 필요하다는 의견을 밝혔고, 그 내용을 최고위에 보고해달라고 요청한 것으로 안다"면서 "새로운 사실관계가 나오고, 추가로 진술서를 제출하겠다는 사람들도 있다"고 강조했다.

<연합>

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