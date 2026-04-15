에스티엘 스타트투데이, 2센터 ‘스마트물류센터 인증 2단계’ 획득…운영 경쟁력 확인

사진=에스티엘 제공

물류기업 에스티엘 스타트투데이(이하 에스티엘)는 자사 2센터가 국토교통부 주관 스마트물류센터 인증 심사에서 2단계를 획득했다고 15일 밝혔다.

스마트물류센터 인증은 물류센터의 자동화·디지털화 수준, 운영 효율성, 안전관리 체계 등을 종합적으로 평가해 부여되는 제도로, 국내 물류 산업의 고도화 및 경쟁력 강화를 위한 인증 제도다.

인증은 총 1~5단계로 구분되며, 2단계는 물류 운영 전반에 걸쳐 일정 수준 이상의 자동화 설비와 시스템 기반 운영 체계를 갖춘 센터에 부여된다.

현재 국내에서 2단계 인증을 획득한 물류센터는 에스티엘 스타트투데이를 포함해 총 12곳에 불과해 이번 인증의 배경으로 언급된다.

이번에 인증을 획득한 에스티엘 스타트투데이 2센터는 WMS 기반 재고 및 입출고 관리, DPS(Digital Picking System)를 활용한 피킹 자동화, 데이터 기반 운영 관리 체계를 구축해 물류 처리 효율성과 작업 정확도를 동시에 확보한 점이 주요 평가 요소로 작용했다.

특히 주문 처리 전 과정에서 작업 동선을 최적화하고 실시간 재고 연동 체계를 구축해 운영 효율성을 높였다. 또한 현장 운영 프로세스와 시스템을 유기적으로 결합해 안정적인 물류 운영 환경을 구축했다.

이번 인증은 실제 운영 프로세스 전반에 걸쳐 시스템 기반 표준화가 적용된 물류센터로 평가받았다는 점에서 관련 내용을 보여준다.

에스티엘 관계자는 “이번 스마트물류센터 인증은 물류 운영 효율성과 시스템 경쟁력을 동시에 인정받은 결과”라며 “지속적인 기술 고도화와 운영 개선을 통해 고객사에 안정적인 물류 서비스를 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 에스티엘은 국내외 물류센터 운영 경험을 바탕으로 스마트 물류 체계를 지속적으로 고도화하고 있으며, 향후 추가 센터에 대한 인증 확대도 추진할 계획이다.

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