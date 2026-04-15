SK인텔릭스, ‘SK매직’ 정수기 광고모델로 변우석 발탁

배우 변우석을 헬스 플랫폼 브랜드 ‘SK매직’의 새로운 정수기 광고모델로 기용한 SK인텔릭스가 신규 광고를 공개한다고 15일 밝혔다.
SK인텔릭스는 변우석 모델 기용으로 브랜드 인지도와 선호도를 높이고, 렌탈 시장 내 본원적 경쟁력을 강화할 계획이다. 이를 통해 프리미엄 브랜드 이미지를 공고히 하고 핵심 사업 경쟁력을 소비자에게 직관적으로 전달한다는 방침이다.
오는 20일 신개념 미네랄 정수기 ‘투워터’를 시작으로 얼음정수기 ‘MEGA ICE’ 등 신제품이 잇따라 출시됨에 따라 탑 모델 변우석의 고급스러운 이미지를 통해 프리미엄 브랜드 이미지를 극대화하는 한편, 제품 인지도와 선호도를 단기간 내 끌어올린다는 계획이다.
변우석이 모델로 등장하는 광고는 오는 18일부터 TV와 유튜브, 사회관계망서비스(SNS) 등에서 순차 공개된다.
SK인텔릭스 관계자는 “앞으로도 차별화된 제품 경쟁력과 혁신적인 기술력을 바탕으로 렌탈 시장 내 리더십을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.
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