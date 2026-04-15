대구 블랑쥬의원 김성규·홍광표 원장, 쥬베룩 키닥터 선정

최근 피부 개선 목적의 스킨부스터 시술에 대한 관심이 이어지는 가운데, 동성로 스파크랜드에 위치한 블랑쥬의원 대구점 김성규 원장과 홍광표 원장이 콜라겐 부스터 ‘쥬베룩(Juvelook)’ 키닥터(Key Doctor)로 선정됐다고 밝혔다.

쥬베룩은 바임글로벌에서 공급하는 콜라겐 부스터 제품으로, 피부 상태 개선을 목적으로 다양한 임상 현장에서 활용되고 있다. 이번 키닥터 선정은 해당 제품에 대한 이해도와 시술 경험 등을 종합적으로 고려해 이뤄진 것으로 전해졌다.

쥬베룩 키닥터는 시술에 대한 숙련도와 임상 적용 경험을 바탕으로, 환자별 상태에 맞는 시술 계획을 수립할 수 있는 의료진에게 부여되는 타이틀이다. 특히 피부 상태에 따른 맞춤형 접근과 시술 과정에서의 판단 경험이 주요 평가 요소로 반영된다.

블랑쥬의원 대구점 측에 따르면, 김성규 원장과 홍광표 원장은 그간 쥬베룩 시술을 운영하며 다양한 환자 사례를 축적해왔으며, 이를 기반으로 주입 부위와 용량 설정 등 시술 전반에 대한 접근 방식을 지속적으로 다듬어왔다.

두 원장은 “얼굴의 꺼짐 정도나 피부 두께, 콜라겐 생성 반응은 개인마다 차이가 있기 때문에 동일한 시술이라도 매 회차마다 주입 부위와 용량을 다르게 설정할 필요가 있다”며 “이 같은 개별화된 접근이 시술 과정에서 중요한 요소로 작용한다”고 설명했다.

이어 “쥬베룩은 단순히 볼륨 보완에 국한되기보다 피부 상태 전반을 고려해 적용되는 시술로, 단기적인 변화뿐 아니라 시술 간격과 경과를 포함한 계획 수립이 함께 검토돼야 한다”고 덧붙였다.

블랑쥬의원 대구점은 정량 시술과 세밀한 시술 과정을 원칙으로 운영하고 있으며, 환자별 피부 상태와 시술 목적을 고려한 상담과 계획 수립을 병행하고 있다.

이번 키닥터 선정은 시술 경험과 임상 적용 사례를 바탕으로 한 결과로, 향후에도 관련 시술에 대한 경험을 축적하고 의료진 간 정보 공유 및 교육 활동 등에 참여할 예정이다.

병원 관계자는 “환자별 피부 상태와 시술 목적이 다양한 만큼 이에 맞는 접근 방식이 중요하다고 보고 있다”며 “앞으로도 시술 경험을 기반으로 한 진료 체계를 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

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