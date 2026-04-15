KTL, 전기차 충전기 인도네시아 인증 ‘국내시험’ 길 열었다

한국산업기술시험원(KTL)은 인도네시아 국영 시험인증기관인 수코핀도와 협력해 전기차 충전기 분야 강제인증(SNI) 획득을 위한 국내시험 수행 자격을 확보했다고 15일 밝혔다.

이번 협력은 양 기관 간 체결된 시험·인증 협력 협약을 기반으로 이뤄졌다.

인도네시아 국영 시험인증기관 수코핀도 다니 프라만티오 부사장(왼쪽)과 송태승 KTL 디지털산업본부장이 시험·인증 협력 협약 기념사진을 촬영하고 있다. KTL 제공

이를 통해 국내 기업들은 제품을 인도네시아 현지로 보내지 않고도 KTL에서 편리하고 신속하게 시험을 수행하고 인증 획득이 가능하게 됐다.

전기차 충전기는 국가별 기준이 달라 관련 시험인증 인프라와 규제 정보 부족으로 기업들이 해외 수출에 어려움을 겪고 있다.

이에 산업통상부는 KTL을 ‘글로벌 시장진출을 위한 전기차 충전인프라 검증 및 실증형 시험인증 기반 구축 사업’ 주관기관으로 선정하고, 전기차 충전기 제품에 대한 글로벌 시험인증 지원에 힘써왔다.

이번 협력을 통해 KTL은 전기차 충전기 분야 국내 기업의 인도네시아 시장 진출을 보다 효과적으로 지원할 수 있게 됐다.

인도네시아는 SNI를 운영하고 있어 관련 제품은 인증을 획득해야만 수출과 현지 유통·판매가 가능하다.

KTL은 인도네시아 전기차 충전기 관련 시험인증 제도 및 규제 동향을 신속히 확보해 국내 기업에 제공하는 한편 인증 획득에 드는 비용을 절감하고 기간을 단축하는 등 수출기업에 실질적인 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

또한 이번 협력과 병행해 수코핀도는 아시아 인증기관 협의체(ANF) 가입을 추진하고 있으며, KTL은 ANF 의장기관으로서 해당 절차를 지원하고 있다.

이에 따라 KTL 심사단은 관련 국제 표준(ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065) 및 ANF 규정에 따라 현지 평가를 수행했다.

향후 수코핀도의 ANF 가입은 6월 제주에서 개최하는 전문가 회의(Ad-hoc) 기간 중 정책분과 보고를 거쳐 같은 해 11월 베트남에서 열리는 총회에서 최종 승인될 예정이다.

인도네시아가 신규 회원국으로 참여할 경우 총 8개국 체제로 확대돼 아시아 경제 권역 내 시험인증 협력이 강화되고 역내 수출 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

송태승 KTL 디지털산업본부장은 ‶이번 전기차 충전기의 인도네시아 SNI 인증 국내시험 기반 확보는 우리 기업들이 해외 인증을 보다 신속하고 효율적으로 획득할 수 있는 중요한 전환점″이라며 ‶수출 주도 국가인 우리나라의 산업 경쟁력 강화를 위해 인증장벽을 해소하고, 글로벌 시험인증 협력을 확대해 ‘인증영토 확장’을 지속적으로 추진하겠다″고 밝혔다.

KTL은 국내 유일 공공 종합시험인증기관으로서 58개국 190여개의 해외 네트워크를 보유하고 있다.

국내 시험인증 기관 중 국제전기기기 상호 인증제도(IECEE CB Scheme) 규격을 가장 많이 보유해 관련 국제공인시험성적서를 매해 국내 최다로 발행하고 있다.

뿐만 아니라 해외인증 정보시스템을 통해 주요 수출국별 최신 규제와 인증 정보를 제공하고, 컨설팅 등을 수행하고 있다.

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