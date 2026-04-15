“한국 팬 위한 선물”…양조위, 뉴진스 MV 노개런티 출연 이유 밝혔다

홍콩 배우 양조위가 그룹 뉴진스의 뮤직비디오에 개런티 없이 출연하게 된 배경을 직접 밝혔다.

뉴진스의 ‘Cool With You’ 뮤직비디오에 출연한 양조위. 어도어

지난 12일 패션 매거진 ‘GQ 코리아’의 유튜브 채널은 인터뷰 프로젝트 ‘NICE TO MEET Q의 일환으로 양조위를 인터뷰한 영상을 공개했다. 해당 콘텐츠는 아티스트가 아티스트를 인터뷰하는 형식으로, 배우 이정재가 양조위의 인터뷰어로 나섰다.

이정재는 양조위에 대해 “아주 어렸을 때부터 굉장히 좋아하는 배우”라며 “행사장에서 가끔씩 만나 뵐 기회는 있었지만 이렇게 직접 만날 수 있다는 자리가 있어서 흔쾌히 응하게 됐다”고 말했다.

‘GQ 코리아’ 유튜브 채널 캡처

이 자리에서 양조위는 뉴진스의 ‘Cool With You’ 뮤직비디오 출연을 결심한 뒷이야기를 공개했다. 그는 “뉴진스의 뮤직비디오 출연 당시 출연료 없이 참여한 것이었다”며 “한국 팬들에게 작은 선물이 되었으면 했다”고 밝혔다.

이정재는 “그 뮤직비디오를 연출한 감독이 나와 친하다. 양조위 배우님과 촬영을 할 수 있어서 너무 영광이라고 엄청 자랑을 했다. 굉장히 들떠 있더라”고 전했다.

‘GQ 코리아’ 유튜브 채널 캡처

양조위는 과거 한국 가수의 뮤직비디오에 출연했던 경험도 언급했다. 그는 “2002년 당시 한국 가수의 뮤직비디오에 배우 전도연, 류승범과 함께 출연했다. 내가 그 노래를 중국 가사로도 다시 한번 불렀다”고 말했다. 해당 곡은 더 네임의 ‘The Name’이다.

한편 양조위는 15일 개봉 예정인 영화 ‘침묵의 친구’ 홍보를 위해 지난 2일부터 4일까지 한국을 방문했다. 한 그루의 은행나무를 중심으로 1908년, 1972년, 2020년 세 시대의 인물들이 서로 연결되는 이야기를 그린 영화다. 양조위는 코로나19 팬데믹으로 인해 타국에 남게 된 신경과학자 토니 웡을 연기했다.

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