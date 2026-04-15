金총리 "전쟁추경 원활한 집행 만전…비상대응 체계 지속"

김민석 국무총리는 15일 "고유가 피해 지원금 지급 등 '전쟁 추경'의 원활한 집행에 만전을 기해야 할 상황"이라고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 제5차 비상경제본부 회의 모두발언에서 이같이 언급했다.

김민석 국무총리가 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제5차 비상경제본부 회의에서 모두발언을 하고 있다.

그는 "장관님들께서 소관 전쟁 추경의 집행 계획을 구체적으로 수립해달라"며 "꼭 필요한 분들이 적시에 지원받을 수 있도록 조치해 주시고, 집행 현장을 바로바로 직접 챙겨주시길 바란다"고 주문했다.

또 "주사기와 주사침에 이어 에틸렌, 프로필렌 등 주요 석유 화학 제품 원료에 대한 매점매석이 6월 말까지 금지된다"며 "관계 부처는 시장 질서를 교란하는 매점매석 행위를 철저하게 엄단해 주시길 바란다"고 지시했다.

그러면서 "국민과 기업이 정부를 신뢰하고 매점매석을 자제하는 분위기가 만들어지려면 필요한 품목의 수급 조정이 매우 중요하다"며 이에 대해서도 만전을 기해 달라고 당부했다.

이어 김 총리는 "미국·이란 간의 휴전 합의가 이뤄졌지만, 무력 충돌이 언제든지 재개될 수 있는 위기 상황이 지속되고 있다"며 "비상경제 대응 체계는 계속 확고하게 운영돼야 하는 상황"이라고 진단했다.

아울러 '석유 최고가격제로 인해 석유 사용이 증가했다'는 일부 주장이 있다며 "최고가격제는 유가 상승으로 인해서 어려움을 겪는 서민과 기업을 보호하고 경제 전반의 충격을 완화하기 위한 제도"라고 설명했다.

그러면서 "세금으로 관련 비용이 일부 충당되고 있고, 고유가 장기화를 대비하기 위해서도 에너지 절약은 매우 중요한 과제"라며 "기업과 국민께서도 절약에 적극적으로 동참해 주실 것을 당부드린다"고 요청했다.

이후 회의에선 각 실무대응반이 업무 추진 상황을 보고하고 향후 계획을 논의했다.

먼저 거시경제·물가대응반은 추경 예산 가운데 고유가 피해 지원금 등 10조5천억원 규모 사업에 대해선 상반기 내 85% 이상 집행을 목표로 관련 계획을 수립했다고 보고했다.

에너지수급반은 산유국 대상 아웃리치(대외 접촉)와 운송비 차액지원 등으로 석유 대체 물량 추가 확보에 노력하기로 했다. 나프타에 대해서도 6천700억원 추경 예산을 활용한 수입단가 차액 지원, 무역 보험 한도 확대 등을 추진한다.

또 이날부터 시행되는 석유화학 제품 긴급수급 조정조치 등을 통해 보건의료, 필수산업, 생활필수품 등에 원료가 최우선 공급되도록 조치하기로 했다.

해외상황관리반은 에너지 대체수급선 확보를 위한 고위급 특사 파견 등 외교적 지원 상황 및 민관 협력 현황을 보고했다.

<연합>

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