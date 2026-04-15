경북 인삼 4월 출아기 ‘비상’…생리장해 주의보

경북농업기술원은 인삼이 출아하는 생육 초기에 생리장해 및 병 방제를 철저히 할 것을 당부했다.

15일 농기원에 따르면 경북의 인삼 출아기는 일반적으로 이달 중순이다. 줄기가 경화되는 5월까지 저온과 강풍 피해가 발생하기 쉬워 포장 내 관수와 방풍망 관리를 통해 건실한 인삼재배에 특히 유의해야 한다.

인삼 봄철 생육 관리. 경북농업기술원 제공

포장 내 관수를 하면 건조토양보다 약 4배의 열 저장능력이 상승해 식물 주변 토양의 온도를 유지하게 할 수 있다. 충분히 물을 보유하고 있는 식물은 건조한 식물보다 세포 내 수분함량으로 인해 저온에 더 강하게 견딜 수 있다.

생육 초기 관수 시 플루디옥소닐 수화제를 혼합해 토양에 흠뻑 적시게 하면 인삼재배 초기 발병해 생육에 치명적인 영향을 주는 토양전염병인 모잘록병의 방제에 도움을 줄 수 있고 신규포장의 수량성 확보에 유리하다.

인삼 출아 직후부터 줄기가 경화되기 전 시기에 고지대에서 재배하는 인삼 포장의 특성상 바람이 세게 불면 줄기에 점무늬병이 발생할 가능성이 높다. 따라서 방풍망을 설치해 연약한 식물체가 바람에 흔들리는 것을 예방하는 것이 좋다.

최돈우 풍기인삼연구소장은 “인삼 생육 초기 관리는 1년 농사의 첫걸음이자 가장 큰 효율을 낼 수 있는 작업”이라며 “올해도 다양한 기상재해가 예상되는 만큼 지속적인 예찰과 기상재해 대비용 품종 육성 등으로 농가에 도움이 될 수 있게 하겠다”고 말했다.

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