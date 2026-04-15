‘50세’ 김종국 “난 정자왕…남성 호르몬 너무 높아”

KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

가수 김종국이 '성 호르몬의 풍요'를 과시했다.

오는 16일 오후 8시30분 방송되는 KBS 2TV 예능 '옥탑방의 문제아들'에서는 산부인과 전문의 김지연, 추성일이 출연해 성 건강에 대한 오해를 바로잡는 시간이 마련된다.

이와 함께 '옥탑즈' 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재 역시 건강 관련 호기심들이 하늘을 찌른다. 특히 최근 녹화에서 김종국은 "나이가 들면서 성격이 차분해졌다"며 신체 변화를 고백, 별안간 '갱년기 의혹'에 휩싸여 옥탑방을 들썩이게 했다.

하지만 연예계 대표 '정자왕'으로 유명한 김종국은 여유만만한 표정으로 "나는 내가 갱년기인지 잘 모르겠다"며 "남성 호르몬이 너무 높으니까"라고 '테스토스테론 부심'을 부려 주변을 웃음바다로 만들었다.

이에 '김종국 저격수' 주우재는 김종국의 세밀한 변화도 놓치지 않았다. 그는 "종국이 형 얼굴이 달라졌다"며 "예전에 비해 지금은 앱 필터 씌운 느낌"이라고 50세 새신랑의 '에겐화'를 주장했다.

이에 김숙 역시 "맞다 인상이 순해졌다"고 맞장구를 쳤다. 그럼에도 김종국은 "남성 호르몬이 많이 나오면서 여성 호르몬도 많이 나오는 것"이라며, '갱년기'도 '에겐화'도 아닌 '성호르몬 부자'의 길을 택해 폭소를 자아냈다.

이후 '옥탑즈'는 김지연과 추성일을 향해 치솟는 호기심만큼 수많은 질문 폭탄을 쏟아부어 옥탑방을 열띤 토론의 장으로 만들었다.

실제 주우재가 "역대 옥탑방 토크 중에 데시벨 제일 높은 것 같다"고 엄지를 치켜들었을 정도였다. 이에 '옥탑즈'가 과몰입한 도파민 폭발 수다와 퀴즈 전쟁은 어떨지 본 방송이 더욱 주목된다.

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