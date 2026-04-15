韓청년 남성 ‘경활률’ OECD 최저 수준…여성 경쟁·AI에 밀렸다 [한강로 경제브리핑]

최근 25년간 한국 20·30대 남성 청년층의 경제활동 참가율이 7.6%포인트 줄어 지난해 82.3%까지 낮아졌다. 이들의 참여율 하락폭은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 컸다.

지난 9일 경기 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 2026 수원시 일자리박람회를 찾은 구직자가 취업상담을 하고 있다. 뉴시스

◆25년 만에 참가율 10.8%P 증발

한국은행은 14일 발표한 ‘남성 청년층 경제활동참가율의 하락 추세 평가’ 보고서를 통해 25∼34세 남성의 참가율은 2000년 89.9%에서 지난해 82.3%로 하락했다고 15일 밝혔다.

한국 남성 청년층의 경제활동 참가율은 OECD 주요국과 비교해 크게 낮은 수준이었다. 2024년 기준 한국의 참가율은 82.6%인 반면 미국은 89.3%, 일본 94.6%, OECD 회원국 평균은 90.6%였다. 1995∼2024년 OECD 회원국 대부분에서 남성 청년의 경제활동이 감소했지만, 한국의 하락폭이 가장 컸다. 이 기간 OECD 회원국 평균 변동폭은 -2.9%포인트인 반면 한국은 -10.8%포인트에 달했다.

한창 일자리를 찾을 나이에 취업하지 못한 여파는 30대 후반으로 이어졌다. 35∼39세 남성의 경제활동 참가율을 보면 베이비붐 세대 때는 96.5%, X세대는 94.6%였지만 밀레니얼 세대는 91.8%에 머물렀다. 연구팀은 “‘쉬었음’ 및 ‘취업준비’의 증가가 남성 경제활동 참가율 하락의 대부분을 설명하고 있다”고 전했다.

연구팀은 이들의 참가율이 줄어든 원인 중 하나로 고학력 여성의 노동 공급 증가를 들었다.

4년제 대학 이상을 졸업한 1991∼1995년생 남성의 참가율은 동일 학력의 1961∼1970년생 남성보다 15.7%포인트 하락한 반면, 여성은 오히려 10.1%포인트 상승했다. 연구팀은 “여성의 경제활동 참가가 확대됨에 따라 특히 4년제 이상 학력의 청년층 내에서 (남녀 간) 경쟁 압력이 크게 높아져 왔다”고 분석했다. 지난해 사무직에서 남성 대비 여성 취업자 비율은 120%에 육박해 남성을 넘어섰으며, 전문직도 100%에 가까웠다.

제조·건설업 등에서 중·저숙련 일자리가 준 것도 초대졸 이하 남성 취업률에 영향을 미쳤다. 고령화와 인공지능(AI) 확산도 원인이다. 2004∼2025년 고령층(55∼64세)의 고용률은 12.3%포인트 상승했다. 상승분의 대부분이 고학력 일자리에 집중됐다. 지난 4년간 감소한 청년층 일자리의 대부분(98.3%)은 AI 고노출 업종이었다.

연구팀은 이 같은 성별·연령별 취업률 변화에 대해 “노동공급이 다양화되는 과정”이라면서도 “남성 청년층의 경제활동 참가율이 OECD 평균을 크게 하회하는 수준까지 빠르게 하락한 점은 우려된다”고 밝혔다. 그러면서 과도하게 경직된 정규직 고용 보호 완화, 비정규직의 정규직 전환 촉진, 기술교육 강화를 주문했다.

14일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 지수가 딜러 안경에 비치고 있다. 뉴시스

◆코스닥 액티브 ETF 수익률 고전

지난달 투자자들의 기대감을 업고 출시된 코스닥 액티브 상장지수펀드(ETF)의 초반 성적은 ‘낙제점’이었다. 시장에선 운용사들이 변동성 장세에 유연한 대처를 하지 못한 것 아니냐는 지적이 나오는 가운데 각 사는 포트폴리오 재정비에 나서며 수익률 반등을 꾀하고 있다.

금융투자업계에 따르면 지난달 10일 상장된 삼성액티브자산운용의 ‘KoAct 코스닥액티브’는 한 달 사이 바이오주 중심으로 포트폴리오를 재편했다. 상장 당일과 비교해 14일 기준 에이비엘바이오 비중을 4.74%로 늘리며 전체 비중 2위 종목에 올렸다. 리가켐바이오(4위·3.82%), 알지노믹스(5위·3.37%)도 신규 편입했다. 삼천당제약 논란으로 바이오 분야 전체에 대한 투자심리가 얼어붙은 상황이지만, 향후 반등 가능성을 크게 본 것이다. 전체 비중 1위는 성호전자(8.55%)였다.

타임폴리오자산운용의 ‘TIME 코스닥액티브’도 상장 당시 이차전지에 실었던 무게를 다양한 분야로 분산했다. 에코프로와 에코프로비엠의 비중을 각각 5.58%, 5.02%로 줄인 가운데 ‘K뷰티’ 유통 플랫폼 기업인 실리콘투를 신규 편입해 비중을 6.01%까지 늘려 전체 1위에 올렸다. 여기에 바이오주인 알테오젠(3위·5.42%), 알지노믹스(5위·4.69%)로 상위 종목을 채웠다. 반면 상장 당시 세 번째로 많이 담았던 삼천당제약의 비중은 6.27%에서 0.51%로 대폭 축소했다.

운용사들이 포트폴리오 재정비에 나선 건 저조한 초반 수익률 탓이다. KoAct 코스닥액티브와 TIME 코스닥액티브는 상장 이후 지난 10일까지 한 달간 수익률이 각각 -12.15%, -15.65%에 달했다. 같은 기간 코스닥 수익률이 -3.87%였던 것과 비교하면 격차가 크다. 액티브 ETF는 펀드매니저가 종목별 비중을 결정해 유연한 대처가 장점인데, 지수를 단순 추종하는 패시브 ETF보다도 더 큰 손실을 낸 셈이다.

증권업계 관계자는 “중동전쟁 이후 코스닥이 활황세를 보이면 액티브 ETF 효과가 크게 나타날 수 있다”며 “다만 똑같이 수익을 내더라도 각 사의 운용 능력에 따라 성과 차이는 크게 나타날 수 있다”고 말했다.

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