‘낮 최고 26도’ 초여름 더위…‘아침은 쌀쌀’ 일교차 주의 [내일날씨]

수요일인 15일 전국적으로 낮 기온이 25도 안팎까지 오르며 초여름 날씨가 이어지겠다. 다만 일교차가 크게 벌어져 환절기 건강관리에 주의가 요구된다.

초여름 날씨를 보인 14일 서울 중구 명동에서 관광객들이 아이스크림을 먹고 있다. 뉴시스

14일 기상청에 따르면 오는 15일 기온은 아침 6~13도, 낮 14~26도로 평년(최저 3~10도, 최고 16~21도)보다 높은 수준을 보이겠다. 특히 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어질 전망이다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 13도 △인천 11도 △춘천 9도 △강릉 10도 △대전 11도 △대구 10도 △전주 12도 △광주 12도 △부산 13도 △제주 13도다.

낮 최고기온은 △서울 26도 △인천 23도 △춘천 26도 △강릉 16도 △대전 25도 △대구 24도 △전주 24도 △광주 25도 △부산 21도 △제주 19도로 예상된다.

새벽부터 아침 사이 경남권과 경북남부동해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠으나 차차 맑아지겠다. 예상 강수량은 전남남해안과 부산·경남남해안이 5㎜ 미만, 제주도는 5~10㎜ 수준이다.

제주도는 흐리다가 이날 오후부터 가끔 구름 많은 날씨를 보이겠고, 오전까지 곳에 따라 가끔 비가 내리겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

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