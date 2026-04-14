올해도 '장마 예측' 가짜뉴스 확산…기상청, 주의 당부

최근 사회관계망서비스(SNS)에서 올해 장마 기간과 관련한 '가짜뉴스'가 확산하면서 기상청이 주의를 당부했다.



기상청은 14일 "현재 SNS에 확산하는 장마 전망은 기상청 공식 발표 내용이 아니다"라면서 "혼선이 없기를 바란다"고 밝혔다.

장마 기간 관련 가짜뉴스를 담은 사회관계망서비스(SNS) 게시물. 연합뉴스

최근 인스타그램 등 SNS에 '올해 6월 역대급 장마가 온다'면서 한 달 내내 비가 내릴 것이라는 내용의 글이 올라와 확산하고 있다.



글 내용을 보면 평년(1991∼2020년 평균) 장마 기간을 올해 장마 기간 예상처럼 표현한 가짜뉴스에 해당한다. 장마철이라고 매일 비가 오는 것은 아닌데, 장마철 내내 비가 내린다고 예보된 것처럼 과장하는 표현도 글에 담겨있다.



평년 장마 기간을 '예보'로 둔갑시켜 SNS에서 관심을 끄는 일은 매해 반복되고 있다.



장마는 여름철 북태평양고기압이 한반도 부근으로 북상하면서 그 북쪽 가장자리에 모인 고온다습한 공기와 북쪽에서 내려오는 상대적으로 차고 건조한 기단이 충돌하면서 정체전선이 형성돼 장기간 비가 내리는 현상을 말한다.



기상청은 1961년부터 2008년까지 장마 시종일(시작일+종료일·2008년은 시작일)을 예보하다가 2009년 중단했다. 기후변화로 인해 '장마전선이 남에서 북으로 우리나라를 훑고 지나며 많은 비를 내리는 형태'가 아닌 장마가 잦아지면서 시종일 예보가 무의미해졌기 때문이었다.



일본과 중국도 장마 예측은 하지 않는다.

<연합>

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