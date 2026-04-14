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임영웅, 지난해 정산금 145억원…배당 포함 155억원

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가수 임영웅이 지난해 정산금 145억원을 수령한 것으로 나타났다.

 

14일 전자공시시스템을 통해 공개된 물고기뮤직 감사보고서에 따르면 임영웅은 아티스트 용역비로 145억6428만원을 수령했다.

 

임영웅. 물고기 뮤직 제공
임영웅. 물고기 뮤직 제공

임영웅은 물고기뮤직의 지분 50%를 보유한 최대주주다. 물고기뮤직의 소속 연예인은 임영웅이 유일하다.

 

또한 임영웅은 배당금 10억원을 추가로 수령한 것으로 보인다.

 

물고기뮤직은 지난해 총 20억원의 중간배당을 실시했다. 임영웅은 지분율에 따라 10억원의 배당금을 받은 것으로 파악된다.

 

이에 따라 임영웅의 지난해 총 수익은 155억원을 넘을 것으로 보인다.

 

지난해 물고기뮤직의 매출액은 320억원1662만원으로 전년 289억2100만원 대비 약 10% 증가했다. 영업이익은 106억2581만원으로 전년 88억 4791만원 보다 증가했고, 당기순이익도 93억4658만원을 기록했다.

 

매출 구성을 살펴보면 음원·음반·공연 수입이 195억5609만원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 특히 유튜브 등 미디어 콘텐츠 수익은 전년 4억7000만원에서 67억4316만원으로 14배 이상 증가하며 전체 실적 상승을 견인했다. 반면 광고 매출은 21억3333만원으로 전년 33억 4551만원보다 다소 감소했다.

<뉴시스>


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