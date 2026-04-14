나비, 둘째 출산 근황…"배 아파 걷지도 못해"

가수 나비가 둘째 출산 후 근황을 전했다.

나비는 14일 소셜미디어에 "수술 3일 차 드디어 링거를 뺀다"는 글과 함께 사진을 올렸다.

나비. 인스타그램 캡처

사진에는 링거를 맞고 있는 나비의 모습이 담겼4다.

나비는 "제왕절개 아픔을 잊고 있었는데 이렇게 아팠나"라며 "아직도 배가 너무 아파서 잘 걷지도 못한다"고 했다.

그는 "좀 더 회복하고 소식 전하겠다"고 덧붙였다.

나비는 지난 12일 제왕절개로 둘째 딸을 출산했다. 현재는 회복에 집중하고 있는 것으로 전해졌다.

나비는 2019년 축구선수 출신 조성환과 결혼 후 2021년 첫 아들에 품에 안았다. 둘째 딸을 출산하며 두 아이 엄마가 됐다.

나비는 지난 2008년 싱글 '아이 러브 유(I Luv U)'로 가요계에 정식 데뷔했다. '길에서' '마음이 다쳐서' '잘된 일이야' '다이어리' 등의 히트곡을 냈다. 2022년 MBC '놀면 뭐하니?'에서 결성된 프로젝트 걸그룹 WSG워너비로도 활동했다.

<뉴시스>

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