바퀴 날아든 버스 세워… 참사 막은 승객

고속도로에서 주행 중 날아온 바퀴에 통제 불능에 빠진 버스를 멈춰 세운 40대 승객에게 경찰이 표창을 수여했다. 이 승객의 신속한 판단 덕분에 다른 승객들은 대형 참사를 피할 수 있었다.



경기남부경찰청은 지난달 18일 서해안고속도로에서 일어난 사고 당시 추가 인명 피해를 막은 시민 문도균(42·사진)씨에게 표창장을 전달했다고 14일 밝혔다.



문씨는 사고 당일 오후 3시49분쯤 포승분기점 부근을 주행하던 고속버스에 타고 있다가 반대편 차로에서 날아온 화물차 바퀴가 버스 운전석 앞 유리를 뚫고 들어오는 사고를 당했다.



이 사고로 50대 운전기사가 숨지면서 2차 사고로 이어질 수 있는 상황에서, 문씨는 운전석으로 달려가 한 손으로는 핸들을 잡아 방향을 유지하고 브레이크 페달을 다른 한 손으로 눌러 버스를 갓길에 정차시켰다. 문씨의 신속한 대응 덕분에 탑승객 7명이 무사히 구조됐으며 뒤따르던 차량과의 2차 사고도 막을 수 있었다고 경찰은 설명했다.



문씨는 “사고 당시 승객들의 비명이 들리는 순간 몸이 먼저 움직였다”며 “누구라도 그 상황이었다면 저처럼 행동했을 것”이라고 소감을 밝혔다.

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