‘이화영 변호’ 대북송금 수사 특검보 이해충돌 논란

검찰의 쌍방울그룹 대북송금 사건 조작기소 의혹을 수사하는 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)의 권영빈 특검보가 과거 이화영 전 경기도 평화부지사를 변호했던 것으로 드러나 이해충돌 논란이 일고 있다.



권 특검보는 이 전 부지사 소개로 방용철 전 쌍방울 부회장 사건도 맡았는데, 변호인으로 검찰 수사에 맞서던 그가 이젠 수사의 문제점을 파헤치는 입장이 된 것이다.

권창영 특별검사가 2월 25일 과천 사무실에서 윤석열ㆍ김건희에 의한 내란ㆍ외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 사무실 현판식을 마치고 특검보들과 입장발표를 하고 있다. 오른쪽에서 두번째가 권영빈 특검보. 연합뉴스

대북송금 사건을 수사한 박상용 인천지검 부부장검사는 “적반하장”이라며 권 특검보의 사퇴를 촉구했다.



14일 법조계에 따르면 권 특검보는 2012∼2014년 이 전 부지사가 저축은행 등으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의(정치자금법 위반)로 기소된 사건 1·2심에서 변호인으로 활동했고, 이 전 부지사가 2022년 뇌물수수 혐의로 압수수색을 당할 때도 참여했다.



당시 이 전 부지사에 대한 뇌물공여 혐의를 받은 방 전 부회장은 이 전 부지사에게 권 특검보를 소개받은 뒤 그의 변호사 사무실에서 진술 내용에 대해 의논한 것으로 알려졌다.



방 전 부회장은 2022년 검찰 조사 당시 이 전 부지사가 아니라 그의 측근 A씨에게 법인카드와 정치자금을 준 것이라고 진술했다가 이후 번복했다.



방 전 부회장은 2023년 3월23일 재판에선 진술 번복 경위를 설명하면서 “(법무법인) 한결이라는 변호사 사무실에서 권 변호사를 소개받았다”며 “대략적인 것들, 어떻게 줬냐 그런 것들을 논의했고 거기 맞춰 조사를 받았다”고 했다. 방 전 부회장은 재판 도중 권 특검보가 동석한 상태에서 이 전 부지사에게 진술을 회유하는 쪽지를 받았다고도 증언했다.



법조계에선 대북송금 사건의 핵심 인물인 이 전 부지사와 방 전 부회장을 모두 변호한 전력이 있는 권 특검보가 윤석열정부 대통령실의 검찰 대북송금 사건 수사 관여 의혹 전담수사팀을 이끌고 있는 점을 지적하는 목소리가 높다.

박상용 검사, 청문회 진술 또 거부 쌍방울 대북송금 사건을 수사했던 박상용 검사(왼쪽 세 번째)가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회’의 쌍방울 대북송금 조작기소 의혹사건 청문회에서 증인 선서를 거부한 뒤 직접 소명하겠다고 말하고 있다. 서영교 특위 위원장은 소명서 서면제출 요구를 거부한 박 검사를 퇴장시켰다. 오른쪽 첫번째는 이화영 전 경기도 평화부지사. 허정호 선임기자

박 검사는 페이스북에 “김성태 (전) 쌍방울 회장이 귀국하고 김 회장이 모든 것을 자백하자 방 (전) 부회장도 그간 허위진술을 했다고 인정하고, 허위진술을 조작한 권 변호사는 사임했다. 그랬던 변호사가 특검보가 돼 해당 검사더러 ‘사건을 조작했다’면서 수사를 하고 있다”며 “권창영 특검은 권 특검보를 당장 사퇴시켜야 한다”고 강조했다.



한 차장검사 출신 변호사는 “쌍방울의 ‘방패’ 역할을 하던 사람이 검찰을 수사하는, 이해관계가 정면으로 충돌하는 상황”이라며 “권 특검보는 이 사건을 수사할 자격이 없다”고 꼬집었다.



종합특검팀은 입장문을 내 권 특검보가 방 전 부회장과 진술을 모의했다는 의혹을 전면 부인했다.



종합특검팀은 “방 전 부회장은 당시 권 특검보와 상담한 뒤 변호사로 선임하고, 권 특검보가 자리를 비운 상태에서 이 전 부지사와 진술을 의논한 것으로 확인됐다”고 했다. 아울러 방 전 부회장이 이 전 부회장에게 쪽지를 받았다는 재판에 권 특검보가 변호인으로 출석한 건 맞지만, 두 사람이 쪽지를 주고받은 사실은 인지하지 못했다고도 반박했다.



한편 박 검사는 이 전 부지사의 변호인이었던 서민석 변호사가 자신과 한 통화 녹취를 일부만 공개해 명예를 훼손당했다며 1억원의 손해배상을 청구하는 소송을 제기했다.



해당 녹취 파일을 입수해 보도한 KBS와 소속 기자에 대해서도 8000만원의 손해배상을 청구했다. 박 검사 측은 서 변호사 등이 문서제출명령에 응하지 않고 전체 녹음 파일을 공개하지 않을 경우 3000만원을 추가로 청구하겠다고도 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지