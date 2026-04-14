글로벌 임상3상 신약·소버린 AI 등 10조원 지원

민관 합동으로 5년간 150조원의 자금 지원을 추진하는 국민성장펀드의 ‘2차 메가프로젝트’가 공개됐다. 정부는 첨단산업 생태계 파급효과와 지방성장지원을 최우선 목표로 글로벌 임상3상부터 소버린 인공지능(AI) 등 미래 먹거리가 될 바이오·디스플레이·모빌리티·AI 사업에 대한 지원을 강화하기로 했다. 이를 위해 향후 5년간 ‘50조원+α’의 자금을 직간접투자 방식으로 제공할 예정이다.

이억원 금융위원장이 14일 서울 중구 예금보험공사에서 열린 국민성장펀드 제2차 전략위원회 회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

금융위원회는 14일 서울 중구 예금보험공사에서 국민성장펀드 출범식 및 전략위원회 제2차 회의를 개최하고 2차 메가프로젝트 공개 및 첨단산업생태계 지원방안을 논의했다. 이날 회의에는 이억원 금융위원장·서정진 셀트리온그룹 회장·박현주 미래에셋그룹 회장 및 재정경제부·과학기술정보통신부 등 관계 부처, 금융권·산업계 등이 참석했다.

이 위원장은 모두발언을 통해 “국민성장펀드는 대한민국 첨단전략산업의 성장을 견인하는 인내자본으로 그 첫발을 내딛었다”며 “1차 메가프로젝트(6조6000억원 자금 공급 승인)인 신안우이 해상풍력 사업이 무사히 본궤도에 오르고 삼성전자 반도체 제조공장의 가동 시기도 앞당기게 됐다”고 평가했다.

이 위원장은 “다만 첨단산업 투자전쟁과 에너지전쟁 국면에서 국민성장펀드 앞에 여전히 많은 과제가 남았다”며 “에너지 대전환에 기민하게 대응하면서도 적시에 대규모 자금 지원을 통해 첨단산업 글로벌 경쟁력을 높여야 한다”고 강조했다.

정부가 공개한 2차 메가프로젝트는 크게 △바이오·백신 △디스플레이 △모빌리티·방산 △AI △에너지·로봇·수소 등이다. 글로벌 임상3상에 돌입한 유망 신약 개발과 상용화를 전폭적으로 지원하고 디스플레이 OLED시장은 후발국이 따라올 수 없도록 초격차를 확보할 예정이다. 아울러 무인기 등 차세대 모빌리티 산업의 경쟁력을 강화하고 기존 K엔비디아 프로젝트를 확장, 소버린 AI 경쟁력을 통해 우리나라 독자적인 AI모델 개발도 지원할 방침이다.

그 밖에 재생에너지 중심의 에너지 대전환과 현대차 등이 대규모 투자를 발표한 새만금 첨단벨트 로봇·수소·재생에너지 등 거점구축 사업에도 대규모 자금을 적기에 지원한다. 지방의 육상풍력과 태양광 발전 사업에도 참여해 에너지 대전환 및 지방경제 활성화에도 기여한다. 실제 정부가 공개한 2차 메가프로젝트 중 절반 이상의 사업이 지방 소재다.

정부는 2차 메가프로젝트와 함께 첨단산업생태계 지원을 위해 총 50조원+α의 자금을 투입할 예정이다. 50조원의 자금은 직접투자(15조원)·간접투자(35조원)로 나눠 지원한다. 과거 정책성펀드가 시도하지 않은 분야는 간접펀드 방식으로 지원해 투자 사각지대 해소 및 투자 공백을 메울 예정이다. 또 전략적 필요성이 높은 기업에는 15조원의 자금을 직접투자해 스케일업을 지원할 계획이다. 아울러 중소·중견기업에는 저리대출을 지원하고 승인절차를 일부 간소화하는 신속한 지원체계를 마련할 방침이다.

정부는 2차 메가프로젝트별 구체적 집행 금액은 공개하지 않았다. 강성호 금융위 국민성장펀드추진단 총괄과장은 “1차 메가프로젝트를 해보니 투자 규모가 변동되는 경우가 많았다”며 “지원 규모가 늘거나 줄어들 수 있어 규모를 정확히 쓰진 않았지만 총 지원 규모는 10조원 내외로 예상한다”고 밝혔다.

정부는 이번 회의에서 논의·발표한 안건을 기초로 오는 5~7월 중 민관합동펀드(간접투자) 운용사를 선발해 하반기에는 자금모집을 거쳐 이르면 연말부터 산업현장에 자금을 공급할 계획이다. 아울러 직접투자 및 저리대출은 산업계 수요에 맞춰 상시적으로 진행할 예정이다.

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