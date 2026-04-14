강원 영동권 중도보수 인사 1000명, 우상호 후보 지지 선언 [6·3의 선택]

강원 영동 지역의 전직 의장단 및 보수 진영 인사 1000명이 더불어민주당 우상호 강원도지사 후보에 대한 지지를 공식 선언했다. 이들은 14일 우 후보 선거 사무소를 방문해 지지 명단을 전달하고 이번 선거에서 진영 논리보다는 지역 경제 활성화를 우선시하겠다는 입장을 밝혔다.

강원 영동 지역의 전직 의장단 및 보수 진영 인사들이 14일 우상호 캠프에서 지지 선언을 했다. 우상호 캠프 제공

이날 지지 선언에 참여한 인사들은 “오늘 저희는 진영을 넘어 오직 강원도의 미래와 도민의 먹고사는 문제를 위해 큰 결심을 했다”며 “특히 속초와 동해를 비롯한 영동 지역 주민들이 원하는 것은 소모적인 이념 대결이 아니라 정체된 지역 경제를 다시 살려낼 유능한 일꾼”이라고 강조했다.

이어 “중앙정부를 설득하고 실질적인 소득을 만들어낼 적임자가 우상호 후보임을 확신한다”며 “오늘 속초와 동해 인사들의 1차 참여를 시작으로 강원도의 변화를 바라는 영동권 보수 인사들의 동참이 계속해서 이어질 것”이라고 덧붙였다.

행사에는 김진기 전 속초시의회 의장, 최령근 전 속초시의원, 박영곤 전 한국자유총연맹 속초시지회장 등 지역 내 영향력 있는 보수 인사들이 대거 참석해 힘을 보탰다. 현장에서는 지지 명단 전달과 함께 감사의 뜻을 담은 꽃다발 전달식이 진행됐다.

우 후보는 보수 인사들의 파격적인 지지에 깊은 감사를 표하며 ‘경제 도지사’로 의지를 다졌다. 그는 “보수 인사 1000여명의 지지는 단순히 개인 우상호에 대한 지지가 아니라, 강원도의 발전과 변화를 염원하는 영동 도민들의 간절함이 담긴 것”이라며 “무거운 책임감을 느낀다”고 답했다.

그러면서 “도지사가 되면 영동 지방을 포함한 강원도 전체의 발전에 획기적인 업적을 남기겠다”며 “지지를 결단해준 보수 인사들의 풍부한 행정·의정 경험을 공약에 적극적으로 반영하겠다”고 약속했다.

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