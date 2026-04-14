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기후부, 여름철 ‘홍수안전 강조기간’ 운영…5월 홍수대책 발표

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김은재 기자 ash@segye.com

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정부가 올 여름철 전 관계기관의 홍수대응 준비상황을 최종적으로 점검하기 위해 내달 14일까지 ‘제3회 대한민국 홍수안전 강조 기간’을 운영한다.

 

기후에너지환경부는 제3회 대한민국 홍수안전강조기간을 ‘홍수 위험은 낮게, 국민안전은 높게: 우리의 일상이 물에 잠기지 않도록’이라는 주제로 진행한다고 14일 밝혔다.

 

2025년 9월 17일 갑작스러운 폭우가 쏟아져 내린 전북 전주시 효천사거리가 침수되어 있다. 뉴시스
2025년 9월 17일 갑작스러운 폭우가 쏟아져 내린 전북 전주시 효천사거리가 침수되어 있다. 뉴시스

홍수안전강조기간은 지방정부 등 유관기관 협업체계를 점검해 현장 대응력을 확보하고 국민 안전의식을 높이기 위해 2024년부터 운영되고 있다.

 

기존 일주일에서 1개월로 운영기간을 확대해 기관별 훈련 및 협업 과정을 보다 체계적으로 진행한다. 각 주차별로 △권역별 홍수대응 모의훈련 △광역지자체 간담회 △수계별 홍수안전 순회교육 △소속·산하기관 홍수대응체계 점검회의 등을 추진할 예정이다.

 

먼저 15일부터 4월21일까지 각 유역별로 합동 모의훈련을 실시한다.

 

한국수자원공사, 기상청, 한국농어촌공사 등 관계기관을 대상으로 실시되는 합동훈련에서는 인공지능(AI) 홍수예보체계에 맞춰 홍수예보를 발령하고, ‘보이스 메시지 시스템(VMS)’, 재난안전통신망 등 홍수예보 전달체계를 활용해 신속하게 홍수정보를 전파한다.

 

또 홍수예보 발령에 따라 주민대피 및 응급조치 등 관계기관의 상황 대응을 점검하는 등 홍수 상황 전파를 위한 기관 간 협업체계를 공고히 할 예정이다.

 

아울러 금한승 기후부 차관 주재로 서울 등 17개 광역지방정부 부단체장이 참석하는 ‘기후에너지환경부-광역지방정부 간담회’도 개최한다. 기관 간 홍수대응 계획과 협력방안에 대해 중점적으로 논의할 계획이다.

 

이후 내달 27일부터 나흘간 수계별 홍수안전 순회교육을 진행한다. 홍수 대응 관련 시스템이 생소한 지자체 담당자가 실제 재난대응 상황에서 시스템을 적극 활용할 수 있도록 실무 중심의 시스템 교육을 실시한다.

 

기후부는 5월 ‘2026년 여름철 홍수대책’을 발표한다. 이번 대책은 인명피해 없는 여름을 목표로 홍수대응체계를 사전 정비하는 데 중점을 두고 ‘물그릇 확보 및 홍수조절 강화’, ‘도시침수 예보’ 등을 추진할 예정이다.

 

김성환 기후부 장관은 “홍수안전강조기간은 여름철 자연재난대책기간 전 홍수대응 관계기관의 홍수대비 준비현황을 점검하고, 협업 체계를 강화할 수 있는 중요한 시기”라며 “내실 있는 운영을 통해 올 여름 홍수 피해 최소화를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.


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