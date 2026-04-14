교사에게 흉기 휘두른 고교생 구속영장 신청…계획범죄 무게

충남논산경찰서는 교사를 흉기로 찌른 고등학생 A군에 대해 살인미수 혐의로 구속영장을 신청했다고 14일 밝혔다.



경찰에 따르면 고3 A군은 전날 오전 8시 44분께 충남 계룡시의 한 고등학교를 찾아가 30대 남성 교사 B씨에게 흉기를 여러 차례 휘두른 뒤 도주한 혐의를 받고 있다.

13일 오전 충남 계룡시의 한 고등학교에서 재학생이 교사를 상대로 흉기를 휘둘러 경찰이 수사 중이다. 사진은 이 학교 밖에 마련된 교육환경보호구역 안내판. 연합뉴스

학교 측 신고를 받은 경찰은 A군이 112를 통해 자수하자 그를 살인미수 혐의로 긴급체포했다.



교사 B씨는 턱과 어깻죽지 등을 다쳐 병원으로 옮겨져 수술받고 회복 중이다. 생명에 지장은 없는 것으로 확인됐다.



B씨는 A군의 중학생 시절 학생부장이었는데, 지난달 A군이 재학 중인 해당 고등학교로 근무지를 옮기게 되며 한 달여간 갈등을 빚어왔다.



A군은 B씨가 중학교 시절 본인만 유독 더 강하게 지적했다고 믿으며 불만을 품은 상태에서 B씨를 계속 마주치게 되자 고통을 호소하며 상담을 요청하거나 등교를 거부해 온 것으로 알려졌다.



중재에 나선 학교 측이 대안학교 위탁교육을 제안해 A군은 지난 6일부터 천안에 있는 대안학교로 등교 중이었으나 불쑥 학교를 찾아와 범행을 저지른 것으로 조사됐다.



경찰은 A군이 흉기를 미리 소지한 채 B씨를 찾아온 점 등을 토대로 계획범죄에 무게를 두고 수사 중이다.

<연합>

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