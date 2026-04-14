한진트래블 17만 톤급 MSC 벨리시마호 한중 크루즈 9월 출항

MSC 크루즈의 초대형 선박인 ‘MSC 벨리시마(MSC Bellissima)’호 (사진 제공=한진트래블)

한진트래블이 이탈리아 MSC 크루즈 선사의 17만 톤급 벨리시마호를 이용한 한중 크루즈 상품을 오는 9월 운영한다.

이 상품은 9월 2일과 10일에 각각 출발하며, 부산을 기점으로 중국 상해와 한국 제주를 거쳐 다시 부산으로 돌아오는 4박 5일간의 일정이다. 항공기 탑승 과정 없이 부산항에서 크루즈선에 바로 승선하게 된다. 전 일정 동안 소속 전문 매니저가 동행하여 승객들의 부대시설 이용과 전반적인 일정 진행을 보조한다.

선내 뷔페 시설을 비롯한 지정 식당에서의 식사 비용이 기본 여행 대금에 포함되어 있다. 아울러 다인원 수용이 가능한 3·4인실 객실 선택지가 제공되어 3인 이상 가족 승객의 탑승 편의를 돕는다.

투입되는 MSC 벨리시마호는 19층 규모로 건조된 대형 선박이다. 내부 통로에는 부티크 상점과 식당가가 자리 잡고 있으며, 천장 구역에는 대형 LED 스카이 스크린이 설치되어 있다. 승객들은 항해 기간 동안 야외 풀장, 워터파크, 4D 시네마, 카지노 등의 선내 부대시설을 이용할 수 있다.

상해 전경 (사진 제공=한진트래블)

선박은 부산항을 떠나 상해항에 첫 번째로 기항한다. 상해 기항 중에는 하선하여 도심지 명소 관광 일정에 참여할 수 있다. 두 번째 기항지인 제주도에서는 해안 지역을 중심으로 기항지 일정을 진행한다. 제주 일정을 마친 뒤 재승선하여 부산항으로 귀환하는 일정이다.

한진트래블 관계자는 해당 상품이 다양한 부대시설을 갖춘 선박을 이용하며 두 곳의 기항지 방문을 포함하고 있어, 해상 일정과 육상 관광을 동시에 계획하는 승객들에게 적합한 일정이 될 것이라고 밝혔다.

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