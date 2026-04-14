구자열 원주시장 예비후보, ‘4대 시민 주권 회복’ 공약 발표 [6·3의 선택]

더불어민주당 구자열 원주시장 후보가 14일 시청 브리핑룸에서 정책 기자회견을 열고 시정의 패러다임을 단체장 중심이 아닌, 시민 중심으로 전환하는 ‘시민주권시대 원주’ 비전을 선포했다.

구 후보는 이날 회견에서 ‘행정의 주인은 시장이 아니라 원주시민’이라는 점을 명확히 하고 지난 민선 8기 원강수 시정의 불통과 인사 비리, 밀실 행정은 ‘비정상’이라고 규정했다. 그는 "이재명 정부의 ‘국민주권시대’ 기치에 발맞춰 원주를 대한민국에서 시민의 목소리가 가장 큰 도시로 만들겠다"고 힘줘 말했다.

더불어민주당 구자열 원주시장 후보가 14일 시청 브리핑룸에서 정책을 설명하고 있다. 구 후보 측 제공

구 후보가 발표한 ‘시민주권도시’ 핵심은 △결정 주권 △감시 주권 △민생 주권 △미래 주권의 4대 주권 회복이다.

우선 ‘결정 주권’ 확립을 위해 ‘원주시민주권회의’를 정례화해 예산 편성, 도시재생 등 주요 현안에 대해 시민이 직접 토론하고 투표가 정책의 최종 결정이 되는 구조를 만들겠다고 약속했다.

또 ‘감시 주권’ 강화를 위해 ‘원주 투명행정 대시보드’를 통한 예산 집행 내역 실시간 공개와 시민 감사관제 도입을 발표했다.

시민이 일상에서 효능감을 느끼는‘민생 주권’의 핵심으로 전화 한 통으로 상담부터 해결까지 책임지는 원스톱 시스템인 ‘모두의 민원 114’ 도입도 제시했다.

마지막으로 ‘미래 주권’을 위해 의료 인공지능(AI) 단지 등 첨단 산업의 추진 과정과 이익 환원 방안을 시민과 투명하게 합의해 ‘상생의 미래’를 열겠다고 확약했다.

구 후보는 "시장의 독단적인 결정을 멈추고 시민이 결정하면 시장은 성실히 집행하는 도구가 되겠다"며 "형식적인 의견 수렴이 아닌 시민의 뜻이 곧 정책이 되는 ‘진짜 원주’를 결과로 증명하겠다"고 강조했다.

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