"대통령도 전과" 천영미 안산시장 예비후보 발언 논란에 '사과'

더불어민주당 천영미 안산시장 예비후보가 자신의 음주운전 전력을 정당화하는 과정에서 대통령의 전과를 언급한 발언이 논란을 되고 있다.



이 발언이 쇼츠 등을 통해 온라인으로 확산하며 비판이 일자 천 의원이 긴급 입장문을 배포해 공식 사과했다.

14일 연합뉴스 취재를 종합하면 지난 11일 박해철(안산병) 국회의원 지역사무실에서 열린 민주당 안산시장 예비후보 정견 발표회 당시 천 후보의 발언이 담긴 쇼츠(Shorts) 영상이 유권자들의 거센 반발을 사고 있다.



당시 천 후보는 상대 후보 측의 네거티브 공세를 비판하며 "저 음주 전과 한 번 있다. 이재명 대통령도 전과가 있다. 이재명 대통령 안 찍었느냐"고 발언했다.



이어 "그런 부분 조심해주시고 정중하게 사과해달라"고 요구했다.



이 영상이 소셜미디어(SNS)를 통해 빠르게 퍼지자 누리꾼들 사이에서는 "잘못한 사람이 오히려 큰소리를 친다", "적반하장도 유분수"라는 등 비판적인 댓글이 잇따랐다.



음주운전이라는 명백한 과오를 대통령의 사례와 비교하며 옹호하려 한 태도가 공직 후보자로서 부적절했다는 지적이다.



논란이 확산하자 천 후보는 이날 오전 입장문을 내고 "과거의 운전 사실과 최근 SNS를 통해 확산된 부적절한 언행 논란에 대해 안산 시민과 당원들에게 고개 숙여 사과한다"고 밝혔다.



천 후보는 "19년 전 음주운전을 했던 잘못에 대해 어떠한 이유로도 가볍게 여길 수 없다고 생각한다"며 "그 일은 분명한 제 잘못이며 지금도 깊이 반성하고 있다"고 했다.



아울러 최근 SNS에서 논란이 된 영상과 관련해 "당시 제 잘못을 인정하는 마음으로 말씀드렸으나, 그 과정에서 감정을 충분히 절제하지 못했다"며 "공인의 자세로 더욱 신중하고 절제된 언행을 했어야 함에도 그러지 못한 점을 무겁게 받아들인다"고 사과했다.



이어 "이번 일을 계기로 더욱 낮은 자세로 스스로를 돌아보겠다"며 "앞으로 말보다 책임 있는 행동으로 시민 여러분의 신뢰를 회복해 나가겠다"고 덧붙였다.



천 후보는 전 경기도의원 출신으로 김철민·김철진·박천광 예비후보와 함께 2차 경선에 올라가 있다.

<연합>

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