박신혜·최태준 부부, 둘째 임신…“올 가을 출산 예정‘

솔트엔터테인먼트 제공

배우 박신혜와 최태준 부부가가 둘째 자녀를 임신했다.

14일 소속사 솔트엔터테인먼트 관계자는 다수의 매체를 통해 "박신혜가 둘째를 임신했다, 올가을 출산 예정"이라며 "따뜻한 축복 부탁드린다"라고 전했다. 박신혜는 당분간 태교에 전념할 예정이다.

박신혜는 지난 2022년 배우 최태준과 4년여의 열애 끝에 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺었다. 이후 같은 해 5월 득남했다.

박신혜는 첫째 출산 4년여 만에 둘째 임신 소식을 전했다. 특히 올해 초 tvN 드라마 '언더커버 미쓰홍'으로 큰 사랑을 받은 만큼, 일과 가정 두 마리 토끼를 다 잡은 박신혜에게 축하 물결이 이어지고 있다.

한편 박신혜, 최태준 부부는 결혼 후에도 활발한 활동을 이어가고 있다. 박신혜는 결혼 및 출산 후 드라마 '닥터슬럼프', '지옥에서 온 판사', '언더커버 미쓰홍' 등에 출연해 존재감을 발산했다. 최태준 역시 지난해 종영한 드라마 '다리미 패밀리'에서 주연으로 활약한 바 있다.

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