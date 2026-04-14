“체육·AI·로봇·진로 탐색…” 전북교육청 ‘교육기부’에 외국인 유학생도 팔 걷어

전북교육청이 지역 전문가와 외국인 유학생 등이 참여하는 교육기부단을 출범시켜 지역·글로벌 인재 육성을 위한 학교 현장 중심 교육 지원을 본격화한다.

전북도교육청은 14일 본청 시청각실에서 교육기부단 발대식을 열고 퇴직 교직원과 지역 전문가, 세계 각지에서 온 외국인 유학생 등 총 73명의 기부자를 위촉했다. 교육기부단은 다양한 분야의 전문성과 경험을 갖춘 인적 자원을 학교 교육과정에 접목해 학생들의 학습 경험을 확대하고 교육의 질을 높이는 데 앞장선다.

14일 전북도교육청 시청각실에서 퇴직 교직원과 지역 전문가, 세계 각지에서 온 외국인 유학생 등이 참여한 가운데 열린 교육기부단 발대식을 하고 있다. 전북도교육청 제공

이번에 위촉된 기부단은 개인 기부자 54명과 외국인 유학생 19명으로 구성됐다. 퇴직 교직원과 지역 전문가들이 대거 참여해 학교 현장에서 실질적인 교육 지원이 가능할 것으로 기대된다.

개인 기부자들은 축구·풋살 등 체육 분야를 비롯해 사물놀이, 인공지능(AI)·로봇 탐구, 진로·직업 탐색, 환경·생태교육 등 다양한 프로그램을 운영하며 학생들의 흥미와 진로 탐색을 돕는다. 교육과정과 연계된 체험형 프로그램을 통해 학생들의 실질적인 성장에 기여하는 것이 특징이다.

또한 전북대학교에 재학 중인 14개국 출신 외국인 유학생 19명이 참여해 글로벌 교육의 폭을 넓힌다. 독일, 필리핀, 우간다 등 다양한 국가 출신 유학생들은 각국의 문화와 언어를 학생들에게 직접 전달하며 국제적 감각을 키우는 역할을 맡는다.

이들은 이달부터 유치원과 초·중·고등학교, 대안학교 등을 방문해 수업과 연계된 교육기부 활동을 펼칠 예정이다. 학교별 수요에 맞춘 프로그램 운영으로 교육 현장의 만족도를 높이고, 학생들의 다양한 배움 욕구를 충족시킬 계획이다.

전북교육청은 이번 교육기부단 운영을 통해 지역사회 인적 자원을 적극 발굴하고, 민·관·학이 협력하는 교육 생태계를 구축할 방침이다. 특히 학교 안팎의 경계를 허무는 교육 협력 모델로 자리 잡도록 지원을 지속할 예정이다.

유정기 전북도교육감 권한대행은 “교육기부단은 지역사회의 다양한 재능과 경험이 학교 교육과 만나 학생들의 배움을 더욱 풍부하게 만드는 중요한 연결고리”라며 “교육기부 활성화를 통해 지역과 함께 성장하는 교육 환경을 조성할 것”이라고 말했다.

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