김요한, 배구 연봉킹·건물주 "결혼준비 완벽, 올해 안에 하고파"

전 배구선수 김요한이 올해 안에 결혼하겠다고 다짐한다.

오는 16일 방송되는 채널A '신랑수업2' 5회에는 '배구계의 강동원' 김요한이 '4학년 0반'으로 등장해 이승철, 탁재훈, 송해나와 인사를 나눈다.

채널A '신랑수업2'

이날 김요한은 "키는 최장신이지만 결혼은 가장 빠르게 하고 싶다"라는 첫인사로 스튜디오를 후끈 달군다. 이어 그는 결혼을 서두르는 이유에 대해 "운동선수들이 대체로 결혼을 빨리하는 편인 데다, 주변에 2세를 낳은 친구들을 보면 무척 부러워서"라고 2세 욕심까지 내비친다.

이에 '연애부장' 송해나는 "현역 시절 연봉 톱이었던 것은 물론, 농구계의 서장훈을 잇는 건물주라고 들었다"며 그의 탄탄한 경제력을 치켜세워 모두를 놀라게 한다. 김요한은 "결혼 준비가 완벽하게 되어 있어서, 올해 안에 꼭 결혼해 보겠다"며 다시 한번 의욕을 드러낸다.

훈훈한 분위기 속, 김요한은 결혼 정보 회사(결정사)를 방문한다. 신랑감으로서 객관적인 현실과 마주하는 것인데, 결정사에서 그는 "사실 10년 전에도 이곳에 와서 가입을 고민했었다"고 고백한다. 커플 매니저는 "만 나이로 쳐도 '40세'라 만혼에 해당한다"며 "연애를 안 한 지 3년이 넘었다는 점은 연애 성향 파악을 어렵게 해 매칭 난도를 높이는 요소"라고 분석한다. 또한 "지나치게 큰 키와 너무 잘생긴 외모도 상대에게 부담이 될 수 있다"고 해 김요한을 당황하게 한다.

김요한의 에피소드는 16일 밤 10시에 방송된다.

<뉴스1>

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