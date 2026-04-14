부산진해경자청, 남문 외국인투자지역 투자유치 전략 강화

부산진해경제자유구역청(부산진해경자청)은 창원시 진해구 남문 외국인투자지역의 투자유치 활성화를 위한 현장 점검과 전략적 유치 활동을 강화하고 있다고 14일 밝혔다.

부산진해경자청은 최근 남문 외국인투자지역의 입주기업 운영 현황을 확인하고, 잔여부지 활용 방안 및 향후 투자유치 전략에 대해 심도 있게 논의했다. 또 제조기업의 애로사항과 기업 지원 정책 및 투자환경 개선 방향에 대한 실효성 있는 방안을 모색했다.

부산진해경제자유구역 내 남문 외국인투자지역 전경. 부산진해경자청 제공

남문 외국인투자지역은 부산진해경제자유구역 내에서도 부산항 신항과 인접한 입지를 기반으로 항만·공항·철도를 아우르는 물류 인프라를 갖춘 글로벌 제조 거점이다. 특히 소재·부품 전용 단지형 외국인투자지역으로 조성돼 기업 간 공급망 연계와 시너지 창출에 강점을 지니고 있다. 또 인근 산업단지와 연계를 통해 생산·물류·수출이 유기적으로 연결되는 최적의 산업 생태계를 갖추고 있다.

현재 남문 외국인투자지역에는 자동차 엔진용 부품 제조업체 한국쯔바키모토오토모티브를 비롯한 친환경 가스변압기 제조업체 시티일렉트릭과 외투지역 최초 입주 국내복귀기업인 동남(3D프린팅) 등 다양한 분야의 글로벌 제조기업들이 입주해 있다.

부산진해경자청은 외국인투자 촉진법에 따라 외국인투자지역 입주 기업을 대상으로 조세감면과 임대료 감면, 현금지원 등 다양한 인센티브를 받을 수 있도록 행정 지원을 통해 기업의 안정적인 정착과 성장을 적극 뒷받침하고 있다.

또 약 3만791㎡ 규모의 잔여부지 내 첨단 제조업, 미래 신산업, 소재·부품·장비 산업 분야의 기업 유치를 위한 맞춤형 투자유치 활동과 함께 해외 투자유치 설명회·맞춤형 1대1 상담·찾아가는 입주기업 소통팀 등 현장 밀착형 유치 전략을 통해 실질적인 투자 성과 창출에 집중하고 있다.

박성호 부산진경자청장은 “남문 외국인투자지역은 항만과 산업 인프라가 결합된 최적의 제조 입지를 갖춘 지역”이라며 “글로벌 공급망 변화에 선제적으로 대응하고, 경쟁력 있는 투자환경을 조성해 우수 외국인투자기업 유치에 더욱 박차를 가하겠다”고 말했다.

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