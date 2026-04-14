'중재국' 파키스탄, 미·이란 다시 접촉…사우디와도 정세 논의

결렬된 미국과 이란의 1차 종전 협상 중재국 파키스탄이 두 당사국과 다시 접촉에 나서는 동시에 군사 동맹국인 사우디아라비아와도 정세를 논의한다.



14일(현지시간) 스페인 EFE 통신 등에 따르면 파키스탄 정부는 지난 11∼12일 자국 수도 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 1차 종전 회담이 결렬된 이후 2차 협상 개최와 오는 22일 이후 양국의 휴전 연장 방안을 모색하고 있다.

지난 11일 파키스탄서 만난 미국 대표단(왼쪽)과 이란 대표단. AP·EPA=연합뉴스

미국과 이란은 지난 7일 파키스탄이 제안한 2주 휴전안을 수용했으며 기한은 오는 21일까지다.



셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 전날 생중계된 내각 회의에서 "현재 (미국과 이란 사이에) 유지되는 휴전은 파키스탄 노력 덕분"이라며 "지금, 이 순간에도 (합의되지 않은) 몇 가지 사안을 해결하기 위한 전폭적 노력이 진행되고 있다"고 말했다.



그러면서 "(미국과 이란) 양국 대표단은 (지난 11일) 마주 앉아 대화를 나눴고 그 현장을 직접 목격했다"며 양국이 다시 접촉해 대화하도록 촉진하기 위해 계속 역할을 하겠다고 강조했다.



카와자 아시프 파키스탄 국방부 장관도 전날 자국 매체와 인터뷰에서 미국과 이란의 종전 협상이 조만간 재개될 수 있다고 밝혔다.



블룸버그 통신은 2주 휴전 기간이 만료되기 전 새로운 회담을 개최하기 위해 이슬라마바드와 다른 장소 등을 후보지로 놓고 논의가 진행되고 있다고 보도했다.



한편 파키스탄 정부 소식통은 샤리프 총리가 조만간 사우디아라비아를 방문한다고 밝혔다.



이 소식통은 "파키스탄은 (미국과 이란의 1차 종전 회담이 결렬된 뒤 양국 사이에서 중재) 노력을 한 단계 더 강화했다"며 "우리는 양국과 접촉하고 있고 외교 채널은 여전히 열려 있다"고 말했다.



파키스탄 매체 지오TV도 샤리프 총리가 정세를 논의하기 위해 사우디 실권자인 무함마드 빈 살만 왕세자의 초청을 받아 사우디를 방문할 예정이라고 보도했다.



파키스탄은 지난해 9월 사우디와 전략적상호방위조약(SMDA)을 체결했으며 이에 따라 양국은 상대국 영토에 대한 어떠한 공격도 자국 공격으로 간주하는 등 군사 동맹을 강화했다.



파키스탄은 지난 11일 수도 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 1차 종전 회담을 앞두고도 협상 결렬 후 군사적 긴장이 커질 가능성에 대비해 공군 부대를 사우디에 배치한 바 있다.

셰바즈 샤리프 파키스탄 총리(오른쪽). AP연합뉴스

그동안 사우디도 파키스탄이 주도한 미국과 이란의 종전 회담에 적극적으로 참여했다.



이란 메흐르 통신에 따르면 파이살 빈 파르한 알사우드 사우디아라비아 외무장관은 전날 아바스 아라그치 이란 외무장관과 전화 통화를 하고 최근 파키스탄에서 열린 미국과 이란의 1차 종전 회담 결과를 평가했다.



앞서 미국과 이란의 이슬라마바드 협상은 핵 프로그램과 호르무즈 해협 봉쇄 문제를 둘러싸고 이견을 좁히지 못해 결국 결렬됐다.



로이터 통신은 미국은 핵 문제와 호르무즈 해협에 초점을 맞췄지만, 이란은 보다 광범위한 수준의 합의를 원했다고 전했다.

<연합>

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