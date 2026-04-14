인천항만공사, 긴급유지보수 지정업체 신속 인력·장비 투입

인천항의 시설물 노후화 또는 파손으로 인해 운영에 차질이 빚어지거나 이용자 안전에 우려가 있는 땐 신속히 인력과 장비를 투입한다. 인천항만공사(IPA)는 항만시설물의 피해 복구를 위해 긴급유지보수 지정업체 7개 분야(업종) 총 16개사를 신규 선정한다고 14일 밝혔다.

이번 모집은 공사 ‘시설물 긴급유지보수 시행에 관한 규정’의 기존 지정업체와 협약기간 만료에 맞춰 추진하는 것이다. 분야는 △금속·창호·지붕·건축물조립공사업 △철강구조물공사업 △지반조성·포장공사업 △기계설비·가스공사업 △전기공사업 △전문소방시설공사업 △상·하수도설비공사업 등이다.

공고문은 공사 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 내달 4∼7일 서류 접수 뒤 평가를 거친다. 최종 선정되면 올해 7월 4일부터 2년간 해당 업종별 순번에 따라 업무를 수행한다. 품질 확보 차원에서 매년 시공실태 및 고객만족도 평가를 실시하고, 기준 점수에 미달할 경우 지정업체에서 제외될 수 있다.

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