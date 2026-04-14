1분기 단기사채 발행 383.2조원…증권사 자금조달 2배 ‘껑충’

올해 1분기 증권회사가 단기사채(STB)를 통해 조달한 자금 규모가 지난해 같은 기간보다 2배 가까이 급증한 것으로 나타났다.

14일 한국예탁결제원에 따르면 올해 1분기 단기사채를 통한 자금조달 규모는 총 383조2000억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 50.0%, 직전 분기 대비 9.5% 증가한 수치다. 단기사채는 기업이 만기 1년 이하, 1억원 이상 발행 등 일정 요건을 갖춰 발행하는 사채로, 전자등록기관을 통해 발행·유통·권리행사 등을 전자 처리한다.

한국예탁결제원. 뉴시스

업종별로 살펴보면 증권회사의 발행 금액이 207조8000억원으로 가장 컸으며, 지난해 같은 기간보다 99.0% 늘어났다. 직전 분기와 비교해도 15.5% 증가한 규모다. 다음으로 유동화회사(86조1000억원), 카드·캐피탈 등 기타금융업(50조4000억원), 일반·공기업(38조9000억원) 순으로 발행 금액이 많았다.

신용등급별로는 최고 등급인 A1등급의 발행 금액이 363조3000억원에 달해 전체 발행 금액의 94.8%를 차지했다. 전년 동기 대비 증가율 역시 52.1%로 가장 높은 상승 폭을 보였다. 유형별로는 일반 단기사채가 297조2000억원 발행돼 전년 동기 대비 62.8% 늘어 가장 큰 폭의 증가세를 기록했다. 유동화 단기사채는 지난해 같은 기간보다 18.0% 증가한 86조원이 발행됐다.

만기별로는 3개월물(92일물) 이하 발행 금액이 382조원으로 총발행 금액의 99.7%를 차지하며 압도적인 비중을 보였다. 반면 93∼365일물 발행 금액은 1조2000억원으로 총발행 금액의 0.3%에 그쳤다.

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