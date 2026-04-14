“외제차 타고 타워팰리스서 테니스”…양상국 ‘서울 강남병’ 고백

코미디언 양상국이 과거 ‘서울병’과 ‘강남병’을 겪었다며 상경 초기의 경험담을 밝혔다.
양상국은 지난 13일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에 배우 김성균과 함께 게스트로 출연했다.
양상국은 “김해에서도 더 시골인 진영읍 출신”이라며 “집에서 태어났다. 산파 할머니가 와서 받아주셨다”고 자신의 출신을 언급했다.
양상국은 서울로 올라온 뒤 도시 생활에 대한 강한 동경이 생겼다고 밝혔다. 특히 그는 “시골에서는 외제차 한 대만 지나가도 성공했다는 반응이 나온다. 그걸 보다 보니 내 기준이 외제차가 됐다”고 설명했다. 실제로 그는 외제차를 할부로 구매한 경험도 언급하며 “어떻게 보면 꿈을 이룬 것”이라고 말했다.
이어 “고향에 내려가서 일부러 배기음 소리를 크게 내고 동네를 한 바퀴 돌았다”고 덧붙였다. 그러자 김성균은 “그건 경운기 아니냐”고 받아쳐 웃음을 자아냈다.
상경 초기 반지하에서 지내던 시절도 떠올렸다. 양상국은 “방이 두 개였지만 집이 작았는데, 같이 사는 사람이 계속 늘었다. 고향 후배들까지 합류하면서 한때 7명이 함께 생활했다”고 설명했다.
그는 이른바 ‘강남병’에 대해서도 고백했다. “시골에서 올라오면 강남에 살아보는 게 로망이다. 무슨 병이 아니고 그냥 꿈이었다”며 “강남 오피스텔에서 10년 동안 살았고, 월세도 한 번도 밀린 적 없다”고 밝혔다.
양상국은 “도곡동에 주차하고 트렁크에서 테니스 가방을 메고, 뒤에 타워팰리스가 보일 때 ‘와, 성공했다’는 느낌이 들었다”며 “별 것 아닌데 그 순간이 너무 뿌듯했다”고 말했다.
최근 ‘촌놈’ 캐릭터로 다시 주목받고 있는 그는 “평생 촌놈으로 살았는데 요즘 좀 알아봐주신다. 쉴 틈 없이 바쁘게 지내고 있다”고 전했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지