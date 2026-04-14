하정우 "대통령이 결정권 줘도 靑 남겠다"…부산 차출설 선긋기

더불어민주당으로부터 거듭 러브콜을 받고 있는 하정우 청와대 AI미래기획수석이 "대통령께서 일을 열심히 하라고 했으니까 일을 해야 한다"며 6·3 지방선거 출마에 재차 선을 그었다.



하 수석은 14일 SBS 라디오에 출연, 이번 지선에 출마하느냐는 진행자의 질문에 "당분간은 청와대에 집중해서 일을 하는 것을 선호한다"며 이같이 답했다.

하정우 청와대 AI미래기획수석.

그러면서 "현시점 기준으로는 열심히 청와대에서 일해야 한다"고 강조한 데 이어, 선거가 임박한 5∼6월께에도 현재 자리에 있을 가능성을 묻는 말에 "(그럴) 확률이 높아 보인다"고 했다.



또 "(대통령) 참모는 의사결정 권한이 없지 않느냐"며 "대통령님이 '네가 결정해라' 할 수도 있다. (그럴 경우) 어떤 게 국익에 가장 최선인지, 국가의 이익에 가장 부합하는지로 결정할 것"이라고 설명했다.



인사권자인 이재명 대통령이 출마 결정권을 준다면 어떤 선택을 할 지에 대해선 "(청와대에) 남는 것으로 결정하겠다"며 "부산 지역의 AI(인공지능) 전환이 매우 중요하지만, 지금 청와대에서 하는 국가 전략이 중요하다"고 부연했다.



자신을 향해 '할 일도 많은데 작업 들어온다고 넘어가면 안 된다'고 한 이 대통령의 발언 진의 해석에 대해서는 "당연히 액면으로 가야 하지 않겠느냐"고 했다.



하 수석은 여당이 이번 주 중 정청래 대표가 자신을 만나 출마 요청을 할 계획이라고 밝힌 것과 관련해 연락받은 게 있는지 묻자 "따로 없다"며 "(따로 만날) 계획이 없다고 보셔야 할 것 같다"고 말했다.



여당의 이연희 전략기획위원장이 언론 인터뷰에서 '하 수석의 출마 가능성이 8부 능선을 넘었다'고 언급한 것을 두고선 "당이 생각하는 80%의 기준이 있겠지만 전 그게 뭔지 잘 모르겠다"고 했다.

<연합>

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