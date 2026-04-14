윤도현, 건강검진서 희귀암 발견…의사 첫마디 “안 죽는다”

성시경 유튜브 채널 화면 캡처

밴드 YB의 보컬 윤도현이 희소암 투병 당시를 회상하며 완치까지의 과정을 전했다.

13일 성시경 유튜브 채널에는 ‘성시경의 만날텐데 윤도현, 오랜만에 음악 이야기 너무 재밌었습니다!’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 윤도현은 지난 2021년 희소 혈액암의 일종인 '위말트 림프종' 진단을 받았던 당시를 떠올렸다. 영상에서 윤도현은 요즘 몸이 어떻냐는 성시경의 질문에 “괜찮다”고 밝혔다.

윤도현은 "건강검진 결과가 서면으로 오지 않고 늦어져 병원을 방문했다가 암 판정을 받았다"고 돌아봤다.

다행히 의료진이 “죽지 않는다. 고칠 수 있다”고 안심 시켜줬다면서 윤도현은 “희귀암이라는 말에 더 두려웠지만 말 그대로 희귀암일 뿐 위독한 병은 아니었다. 약물 치료로 호전되는 경우가 많다”고 부연했다.

하지만 윤도현의 경우 약물치료만으로 호전되진 않아 약 30일간 방사선 치료를 받는 것을 택했고, 치료 끝에 완치 판정을 받게됐다.

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