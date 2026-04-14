대한항공, 1분기 매출 4조5000억 역대 최대지만 2분기는 ‘비상 경영’

대한항공이 올해 1분기 매출 4조5000억원을 기록하며 역대 최대 실적을 다시 썼다. 다만 곧바로 2분기 ‘비상 경영’ 체제로 전환하며, 호실적 이면에 깔린 수요 불확실성 대응에 들어갔다.

중동 전쟁발 대외환경 악화에 국내 최대 항공사인 대한항공과 계열 저비용항공사(LCC)인 진에어, 에어부산, 에어서울 등이 전사 비상경영 체제에 돌입했다. 1일 인천국제공항 계류장에 대한항공 여객기가 대기하고 있다. 연합뉴스

14일 대한항공에 따르면 1분기 매출 4조5151억원, 영업이익 5169억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 14.1% 증가하며 1분기 기준 사상 최대치를 경신했다.

영업이익은 47.3% 늘었고, 당기순이익도 2427억원으로 25.6% 증가했다. 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 나타난 흐름이다.

실적을 끌어올린 핵심은 여객과 화물 사업의 동반 성장이다.

여객 사업 매출은 2조6131억원으로 전년 동기 대비 7.3% 증가했다. 중동 지역 불안 요인에도 불구하고, 2월 설 연휴를 중심으로 여행 수요가 급증하면서 유럽 등 주요 환승 노선 매출이 늘었다.

국토교통부 집계 기준 1분기 대한항공 승객 수는 804만4008명으로 전년 대비 5% 증가했다.

화물 사업도 안정적인 흐름을 이어갔다. 매출은 1조906억원으로 3.5% 증가했고, 운송량은 43만1500톤으로 2.7% 늘었다.

특히 미주 노선이 핵심 수익원으로 자리 잡았다. 대한항공은 부정기편과 전세기를 추가 투입하며 수요에 맞춘 탄력적 운영을 이어가고 있다. 고정 물량 계약 확대 역시 실적 방어에 힘을 보탰다.

다만 2분기에는 분위기가 달라질 가능성이 크다.

대한항공은 고정 비용 부담이 커진 데다 여행 비용 상승으로 여객 수요가 둔화될 수 있다고 보고 있다. 이에 따라 이달부터 비상 경영 체제로 전환하고 비용 효율화에 나섰다.

유가 상승 등 외부 변수에 단계적으로 대응하는 한편, 체질 개선과 중장기 성장 기반을 다지는 계기로 삼겠다는 전략이다.

이번 실적에는 자회사 아시아나항공 실적은 포함되지 않았다.

대한항공은 올해 말 완전한 결합이 마무리된 이후 ‘통합 대한항공’ 기준의 실적을 공식 발표할 계획이다.

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