낮 최고 27도 ‘벌써 여름?’…전국 곳곳 비 소식에 큰 일교차 주의 [오늘날씨]

화요일인 14일은 서울의 낮 기온이 27도까지 오르는 등 전국 대부분 지역에서 초여름 날씨가 나타난다. 다만 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어져 건강관리에 각별한 주의가 필요하다.

지난 13일 부산 중구 민주공원을 찾은 시민과 관광객들이 활짝 핀 겹벚꽃을 배경으로 기념사진을 찍으며 봄 나들이를 즐기고 있다. 뉴시스

기상청은 “이날 낮 기온이 전날과 비슷한 수준을 보이겠으며, 강원 영동을 제외한 중부지방과 전라권 내륙을 중심으로 25도 이상 오르는 곳이 많겠다”고 예보했다.

아침 최저기온은 7~12도, 낮 최고기온은 15~28도를 보이겠다. 주요 도시별 낮 최고기온은 서울 27도, 인천 24도, 대전 26도, 광주 26도, 대구 20도, 부산 19도, 제주 18도 등이다. 아침에는 쌀쌀하고 낮에는 더운 날씨가 이어지며 일교차가 13~15도까지 벌어져 건강에 각별한 주의가 요구된다.

하늘 상태는 전국이 대체로 흐리며 중부지방은 오후에 잠시 맑아졌다가 밤부터 다시 흐려질 전망이다. 제주도는 새벽부터 다음 날 오전까지 5~30mm의 비가 내리겠고, 전남 해안과 경남 남해안은 오후부터 밤 사이 5mm 미만의 가끔 비가 내리겠다. 전남권 내륙에는 오후 한때 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 중부 지역은 오전에 대기 정체로 인해 전일 미세먼지가 다소 잔류하겠으나, 오후에는 ‘보통’ 수준을 회복하겠다.

해상에서는 오후부터 남해와 제주도 인근 바다를 중심으로 바람이 초속 8~14m로 강하게 불고 물결이 높게 일 것으로 보여, 항해나 조업하는 선박은 주의가 필요하다.

기상청 관계자는 “당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 크겠으니 면역력 저하 등 건강관리에 유의해달라”고 당부했다.

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