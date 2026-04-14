‘챔프전-정규리그 MVP 싹쓸이’ GS칼텍스 실바 “내 패션은 엘레강스 스웨그… 재계약 생각은 잠시 접고 가족에 집중” [남정훈의 오버 더 네트]

[워커힐=남정훈 기자]하얀 블라우스에 검은 가죽 재킷, 롱부츠, 블링블링한 시계까지. 특유의 땋은 머리를 길게 늘어뜨려 멋을 더 했다. 그랜드 워커힐 서울에서 가장 멋진 차림으로 등장한 GS칼텍스의 ‘쿠바 특급’ 지젤 실바는 3관왕에 올랐다. 그야말로 2025~2026 V리그 여자부는 ‘실바의, 실바에 의한, 실바를 위한’ 한 시즌이었다고 해도 과언이 아니다.

실바는 13일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 2025~2026 V리그 시상식에서 여자부 정규리그 MVP를 수상했다. 기자단 투표 결과 34표 중 과반에 해당하는 17표를 얻어 도로공사의 모마(12표), 현대건설 양효진(3표), 한국도로공사 강소휘(2표)를 제쳤다. 2017~2018시즌 도로공사의 이바나 이후 8년 만에 나온 여자부 외국인 선수 MVP이자, 역대 최초 정규리그 1위 팀이 아닌 팀에서 나온 외국인 선수 MVP가 됐다.

GS칼텍스가 챔프전 우승을 차지하긴 했지만, 정규리그 MVP는 포스트시즌 시작 전에 이뤄졌다. 챔프전 우승 프리미엄을 안고 정규리그 MVP에 선정된 게 아니다. 그저 실바의 개인 기록이 압도적이었기 때문에 받은 MVP다.

실바는 올 시즌 1083점을 올리며 2011~2012시즌 몬타뇨(당시 KGC인산공사)의 1076점을 넘어 역대 여자부 한 시즌 최다득점 신기록을 써냈고, 2023~2024시즌부터 3년 연속 1000점 돌파를 해냈다. 남녀부를 통틀어 3년 연속 1000점을 넘어선 건 실바가 최초다.

정규리그에서의 활약도 압도적인데, 봄 배구에서 실바는 정규리그에서의 자신을 넘어섰다. 흥국생명과 준플레이오프 1경기, 현대건설과 플레이오프 2경기, 한국도로공사와 챔피언결정전 3경기 등 6경기 모두 30득점 이상, 양 팀 최다 득점을 기록하며 6전 전승 우승을 이끌었다. 챔피언결정전 MVP 투표에서도 34표 가운데 33표(기권 1표)를 획득해 사실상 만장일치의 영예를 안은 실바는 정규리그 MVP까지 거머쥐며 통합 MVP가 됐다.

수상 직후 무대에서 실바는 “코트 위에서 동료들과 함께 서로를 돈독하게 바라봤던 순간이 기억에 남는다. 세 시즌간 우리가 함께 해왔기에 지금 이런 순간이 왔다”고 소감을 밝혔다. 실바의 딸이자 장충의 마스코트로 등극한 시아나가 오늘 동행하지 않았다는 질문이 나오자 “오늘은 오롯이 저의 시간을 보내고 싶어 두고 왔다. TV를 지켜보고 있을 남편에게 고맙다”고 감사함을 전했다.

이어진 공식 기자회견에서 실바의 못다한 이야기를 더 들을 수 있었다.

오늘 패션 컨셉에 대해 묻자 실바는 유쾌하며 웃으며 “어려운 질문인데...엘레강스한 모습을 보여드림과 동시에 저만의 분위기를 잃지 않으려는 패션이다. ‘지지 스타일’(GS칼텍스 팀원들은 실바를 지지라 부른다)의 엘레강스 스웨그랄까. 다들 오늘 저의 모습을 기대했지않은가. 실망드리고 싶지 않았다”라고 설명했다.

올 시즌 내내 GS칼텍스의 공격을 책임지느라 체력 소모가 컸을 법 했지만, 실바는 다시 떠올라 때리고, 또 때렸다. 그 비결에 대해 묻자 “팀 트레이너 선생님들의 몸관리 덕분이다. 이 자리를 빌어 다시 한 번 감사드린다. 덕분에 올 시즌네 단 한 세트 결장하지 않고 뛸 수 있었다”라면서 “특별한 비법이라고는 뭐 없다. 머리만 대면 자려고 했다. 버스든 어디든, 잠이 최고의 보약이었다”라고 설명했다.

V리그 데뷔 시즌이었던 2023~2024시즌부터 리그를 폭격했던 실바. 3시즌째인 올 시즌은 뭐가 더 향상됐을까. 실바는 질문을 듣자마자 “디펜스”라고 답했다. 이어 “리그에 적응이 되어 더 편하고 자신감이 붙었다. 각 팀의 전술이나 상대 선수들의 특징도 더 알게 됐고, 몸관리 하는 노하우도 더 생겼다”라고 덧붙였다.

GS칼텍스 이영택 감독은 챔프전 우승 직후 실바와 많은 대화를 나누겠다고 공언했다. 재계약을 위한 빌드업인 셈이다. 우승 이후 이 감독과 대화를 나눴느냐 묻자 “감독님은 제가 남길 바라고 있다. 다만 챔프전이 끝난 뒤 재계약과 관련된 칩은 머리 속에서 뺀 상태다. 지금 현재 제 머리 속에는 가족과 관련된 칩만 남아있다. 그만큼 지금은 가족에게 집중할 떄다. 재계약과 관련된 대답은 좀 기다려달라고 얘기했다. 그렇다고 한국에 오지 않겠다는 건 아니다”라고 답했다. 이어 “우선 쿠바로 돌아가려고 한다. 시아나가 외할머니를 못 본지 2년이 넘었다. 우선 가족들과의 시간을 많이 보내고 결정하겠다”라고 덧붙였다.

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