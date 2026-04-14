트럼프 “이란 고속정이 호르무즈 해역 접근시 마약선 격침하듯 제거”

도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 미군이 봉쇄를 개시한 호르무즈 해협에서 이란 함정이 접근할 경우 곧바로 격침하겠다고 위협했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “이란 해군 158척의 선박이 완전히 파괴돼 바다에 가라앉아있다”며 “우리가 타격하지 않은 것은 소수의 이른바 ‘고속 공격정’인데, 우리가 커다란 위협으로 간주하지 않았기 때문”이라고 강조했다. 그는 그러면서 ‘경고’라고 밝힌 뒤 “이들 배 중 어느 하나라도 우리의 봉쇄(봉쇄 대상 해역)에 가까이 온다면 그들은 즉각 제거될 것”이라고 밝혔다. 이란 고속 공격정이 호르무즈 해협에 들어오면 바로 격침시키겠단 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 백악관 브리핑룸에서 기자회견 중 저격용 총을 겨누는 시늉을 하고 있다. AP통신

트럼프 대통령은 지난해 말부터 카리브해와 태평양 동쪽에서 중남미 국가에서 미국으로 마약을 운반하는 것으로 의심되는 선박을 연달아 격침한 것과 같은 시스템을 제거 작전에 활용할 것이라고 전했다. 또 “바다를 통해 미국으로 들어오는 마약의 98.2%가 차단됐다”고 덧붙였다.

앞서 미 중부사령부는 미 동부시간으로 이날 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)를 기해 호르무즈 해협에서 이란 항구로 입출항하는 모든 선박을 봉쇄하는 조처를 개시했다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 물동량의 20%를 차지하는 에너지 수송 경로다. 이란은 지난 7일부터 시작된 2주간의 휴전 및 종전 협상 기간에도 이 해협에 대한 통제권을 유지해왔다.

이에 트럼프 대통령은 지난 11∼12일 이란과의 첫 종전 회담이 결렬되자 이 해협을 미국이 봉쇄해 이란의 전쟁 자금줄을 옥죄는 카드를 꺼내 들었다.

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